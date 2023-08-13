مواعيد رواتب السعودية 1445| موعد نزول الدعم السكنى/دعم ريف/سهيل/مكافآت الطلاب / رواتب العسكريين/ التأهيل الشامل لشهر اغسطس 2023

يرصد لكم البديل نيوز مواعيد رواتب السعودية 1445 وهي أهم ما يبحث عن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتتنوع وتتباين الرواتب في المملكة، فمنها الراتب التقاعدي، ومنها الدعم الشهري المقدم من الحكومة السعودية، ولذلك مع اقتراب موعد صرف الرواتب نجد العديد من عبارات البحث ومنها، موعد الراتب ، كم باقي على الراتب ، موعد نزول حافز ، كم باقي على حساب المواطن ، كم باقي على رواتب المتقاعدين ، كم باقي على التأهيل الشامل ، موعد صرف ساند ، كم باقي على الضمان ، موعد نزول الدعم السكني ، الراتب الجاري، ولذلك وفرنا لكم عبر السطور التالية كافة الإجابات الخاصة بجميع الأسئلة السالف ذكرها.

مواعيد رواتب السعودية 1445

نوضح لكم الآن مواعيد رواتب السعودية لشهر أغسطس وهي:

متى ينزل الدعم السكني الشهر أغسطس 2023 – محرم 1445 ؟

سيكون موعد نزول الدعم السكني شهر محرم 1445 يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري والزمن المتبقي هو :

يوم ساعة 11 7

متى ينزل دعم ريف أغسطس 2023 – محرم 1445؟

سيكون تاريخ نزول دعم ريف للاسر المنتجة يوم 24 أغسطس الجاري والزمن المتبقي هو

يوم ساعة 11 5

كم باقي على سهيل 1444 2023 ؟

يتم صرف سهيل يوم الخميس الموافق 24 أغسطس والزمن المتبقي هو:

يوم ساعة 11 13

مكافأة الطلاب أغسطس 2023 – محرم 1445 ؟

يمنح الطلاب مكافأة الطلاب لشهر اغسطس يوم 27 المقبل، أما عن المتبقي من الوقت فهو كالتالي:

يوم ساعة 14 7

موعد نزول رواتب العسكريين أغسطس 2023 – محرم 1445

سيكون يوم الخميس الموافق 27 أغسطس الجاري والزمن المتبقي على رواتب العسكريين هو:

يوم ساعة 14 4

متى ينزل التاهيل الشامل أغسطس 2023 – محرم 1445 ؟

سيكون يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2023 والزمن الباقي على صرف راتب التأهيل الشامل لشهر أغسطس هو:

يوم ساعة 14 4

.