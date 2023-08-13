موعد نزول الدعم السكني لشهر اغسطس 2023| موعد نزول الدعم السكني بنك الراجحي في السعودية صفر 1445

موعد نزول الدعم السكني لشهر اغسطس 2023 … بدأ العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية في التساؤل عن متى ينزل الدعم السكني شهر محرم 1445، حيث من المنتظر أن يتم نزول الدعم السكني لشهر اغسطس 2023 للمستفادين خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي ذلك من ضمن أهداف خطة وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع بنك التنمية العقارية على تقديم الدعم المادي للمواطنين الذين ينطبق عليهم شروط الدعم السكني.

الدعم السكني

دشنت الحكومة السعودية والمتمثلة في وزارة الإسكان وبالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، مبادرة “الدعم السكني” وذلك من أجل مساعدة محدودي الدخل للحصول على حياة أفضل، وعلى الجانب الآخر وضعت الجهات المختصة آلية معينة أوضحت من خلالها شروط الدعم السكتي، كما أوضحت موعد نزول الدعم السكتي وخطوات الاستعلام الدعم السكني.

موعد نزول الدعم السكني لشهر اغسطس 2023

حددت وزارة الإسكان السعودية يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي ليكون هو موعد نزول الدعم السكني، ويتم إيداع قيمة الدعم في الحسابات المصرفية الخاصة بالمستفادين الذين بالفعل توافرت فيهم شروط الدعم السكني.

وترتيباً على ما تم ذكره فيما يخص مواعيد نزول الدعم السكني في المملكة العربية السعودية، يكون موعد نزول الدعم السكني لشهر أغسطس 2023 – صفر 1445 هو يوم الخميس الموافق 24 -8-2023، المصادف 8 صفر 1445 ما لم يصادف موعد نزول الدعم السكني لشهر محرم 1445 إجازة أو عطلة رسمية.

موعد نزول الدعم السكني بنك الراجحي في السعودية

ينزل الدعم السكني في البنوك السعودية بدءً من يوم 24 من كل شهر ميلادي.