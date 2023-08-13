ألف ألف مليون مبروك .. نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1445 في المملكة

نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، حيث أعلنت المؤسسة السعودية للتقويم والتدريب عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023، حيث يمكن للمعلمين التحقق من نتائجهم من خلال تطبيق توكلنا أو من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، لمعرفة التفاصيل تابع كالتالي.

نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1445

يمكنك الاستعلام عن نتائج رخصة المهنة للمعلمين في السعودية عن طريق تطبيق توكلنا، حيث جاء على النحو التالي.

فتح تطبيق توكلنا .

النقر على أيقونة “الصحة”.

النقر على “النتائج”.

النقر على “الرخصة المهنية”.

إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني.

النقر على “بحث”.

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

لكي يحصل المعلم على الرخصة المهنية، يجب أن يحصل على درجة 70% أو أكثر في اختبار الرخصة المهنية،.كما يجب أن يكون المعلم حاصلاً على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة بالتخصص الذي كيفية تقديم اعتراض على نتائج الرخصة المهنية، حيث يمكن للمعلمين تقديم اعتراض على نتائج الرخصة المهنية خلال 60 يومًا من تاريخ إعلان النتائج. يجب تقديم الاعتراض من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة السعودية للتقويم والتدريب.

كيفية تقديم اعتراض على نتائج الرخصة المهنية

للتقديم على اعتراض على نتائج الرخصة المهنية، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة السعودية للتقويم والتدريب. النقر على “الاختبارات المهنية”. النقر على “الرخصة المهنية”. النقر على “تقديم اعتراض”. إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني. إدخال رقم اختبار الرخصة المهنية. تحديد نوع الاعتراض. إرفاق المستندات التي تدعم الاعتراض. النقر على “تقديم”.

صلاحية الرخصة المهنية

هذا وقد تُصدر الرخصة المهنية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها، بعد انتهاء صلاحية الرخصة، يجب على المعلم تجديدها من خلال تقديم طلب تجديد على الموقع الإلكتروني للمؤسسة السعودية للتقويم والتدريب.