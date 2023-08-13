“كله هياكل عيش وياخد فلوس… البنك الاهلي المصري يطرح شهادات دولارية وشهادات محلية مرتفعة ونارية بنسب جديدة يا بختك يا سيدي

يطرح البنك الاهلي شهادات دولاريه وشهادات بالعملية المحلية قد أعلن البنك المصري عن إصداره لشهادتين إدخار جديدتين بسعر الدولار لمده ٣ سنوات، وذلك لتنفيذ رعبة العملاء في حفظ مدخراتهم بالعملية الأجنبية للإستفاده من الإستثمارات فيها في مصر، حيث تحفظ في وعاء محكم يحافظ علي مدخراتهم بل وينميها ويتيح لجميع العملاء سهولة التعامل في إدارة أموالهم والعائد منها، بالإضافة إلى ذلك منحت فرص توفير قروض بالعملية المصرية للعاملين النصرين في بلاد خارجية وذلك بضمان المرتب، ويبدأ البنك الاهلي في إصدار تلك الشهادات بالإضافة إلى منح القروض بضمان المرتبات بداية من يوم الأربعاء المقبل ٢٦-٢٠٢٣.

البنك الأهلي وشركات تأمين الحياة

وقد سبق للبنك الأهلي التعاون مع الشركات المصرية لتأمين الحياة تتيح منتج معاشات بكره بالعملة المحلية محققة بذلك نجاح في تنفيذ وتلبية إحتياجات بعض العملاء، ويقدم شركة التأمين بالإتفاق مع البنك المصري إنتهائها من إتاحة المتطلبات عن طريق التكنولوجيا وذلك لإستحداث منتجات جديدة للمصرين العاملين في الخارج، وسوف يتم الإعلان عنه وعن كافة التفاصيل الخاصة به في المؤتمر الصحفي الخاص بالهيئة العامة والرقابة المالية بداية من الأسبوع القادم وذلك يحدث بعد الموافقة الحاصلة من الهيئة العامة للشركات في شهر مارس ٢٠٢٣ بعد الانتهاء من جميع المتطلبات اللازمة لتشغيل وتنفيذ ذلك الأمر.

أنواع الشهادات

الشهادة الأولى بالدولار الأهلي بلس وقد تبلغ مدة هذه الشهادة ثلاث سنوات وتكون بسعر عائد ٧٪ سنوياً ويصرف ذلك العائد بنفس العملة ربع كل سنه، وكذلك يتيح الإقتراض منها بضمانها إلي ٥٠٪ من القيمة المخصص بها بالعملة المصرية ويحدث الإقتراض بغرض الإستثمار بحد أقصى بسعر عشره مليون جنيه وذلك بعائلة يصل إلى ٢,٢٥٪ يكون أقل من السعر الاقتراض للبنك المركزي.

أما الشهادة الثانية فهي الأهلي فورا وتبلغ مدتها ٣ سنوات وبعائد يصل الي ٩٪ سنوياً ويصرف كذلك مقدما بسعر الجنيه المصري عن كل الفترة بواقع ٢٧٪ من القيمة مقرره للشهادة بإجمالي كل المدة وهذه الشهادة لا يجوز فيها الاقتراض بضمانها و تسترد تلك الشهادة في التاريخ المحدد الإستحقاق بنفس العملة الدولية.

والشهادات التي تبلغ الألف دولار ومضاعفتها، وتحتسب تلك الشهادات عائدها من اليوم التالي لوقت للشراء يوم العمل، وبعد مرور ست أشهر من وقت الشراء يمكن إستردادها وذلك وفقا للأسس والقواعد المحددة بها مطابقاً لجدول الاسترداد المصرح به.