وزارة المالية المصرية تعلن حقيقة الموعد المحدد.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية أنه من المقرر صرف رواتب شهر أغسطس 2023 في يوم الخميس 24 أغسطس، وذلك بسبب أن يوم الجمعة يعد 25 أغسطس هو إجازة رسمية في جميع الجهات الحكومية، لمعرفة جدول صرف مرتبات شهر أغسطس تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

وفيما يلي جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023:

يوم الخميس 24 أغسطس: وزارة المالية وجميع الجهات الحكومية

يوم الأحد 27 أغسطس: وزارة الصحة وجميع الجهات الصحية

يوم الاثنين 28 أغسطس: وزارة التربية والتعليم وجميع الجهات التعليمية

يوم الثلاثاء 29 أغسطس: وزارة الداخلية وجميع الجهات الأمنية

يوم الأربعاء 30 أغسطس: جميع الجهات الحكومية الأخرى.

موعد صرف جدول الحد الأدنى للأجور 2023

أعلن مجلس الوزراء المصري في يونيو 2023 عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وسيتم تطبيق هذه الزيادة في شهر أغسطس 2023.

جدول الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص

وفيما يلي جدول الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص حسب درجة الوظيفة:

درجة الدكتوراه: 4500 جنيه.

درجة الماجستير: 4000 جنيه.

الدرجة الممتازة: 3500 جنيه.

الدرجة العالية: 3000 جنيه.

الدرجة الأولى: 2500 جنيه.

الدرجة الثانية: 2000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 1500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 1000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 500 جنيه.

كما سيتم تطبيق زيادة بنسبة 10% على أجور جميع العاملين في القطاع الخاص، وذلك بغض النظر عن درجة الوظيفة.

حيث يستفيد من هذه الزيادة ما يقرب من 29 مليون عامل في القطاع الخاص، وتعتبر هذه الزيادة من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة العمال وزيادة قدرتهم الشرائية.