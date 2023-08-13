“خد والحق نفسك بسرعة… غرامة كبيرة على ملاك ومستأجري العقارات والسبب “هيخليك تندم في ال×خأر”

هناك بعض أصحاب العقارات يقومون بسرقة التيار الكهربائي لإستخدامه بالعقارات, ولكن لكن تفرض وزارة الكهرباء عقوبات وغرامات مالية ضخمة وتصل لحبس هؤلاء الأشخاص والتصدي لهم, ويتم التعامل معهم بتحرير محضر بالواقعة من خلال موظفي شركة الكهرباء أو مباحث شرطة الكهرباء, لذلك نص قانون سرقة التيار الكهربائي رقم 192 لعام 2020 على عقوبات كبيرة في هذا الشأن.

غرامات و عقوبة سرقة التيار الكهربائي

أولا الغرامات التي تدفع لسرقة التيار الكهربائي إذا كانت بهدف توصيل التيار الكهربائي للنفس, سيتم دفع ضعف حساب متوسط الإستهلاك الشهري لإعلى شريحة مستخدمة لمدة 12 شهر, وإذا كانت بهدف التوصيل للغير سيتم دفع غرامة مالية خمس أضعاف الإستهلاك الشهري لأعلى سعر شريحة قد قمت بسدادها قبل ذلك خلال عام, ثانيا عقوبة سرقة التيار الكهربائي في حالة السرقة لأول مرة سيعاقب السارق بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وويحكم عليه بغرامة مالية لا تقل عن 10.000 جنيه ولا تزيد على 100.000 جنيه, وهذ العقوبة تطبق على كل من إستولى على التيار الكهربائي بغير حق, أما في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي للمرة الثانية أو أكثر من ذلك تكون عقوبة السجن مدتها لا تقل عن عام كامل, وتفرض غرامة مالية على السارق لا تقل عن 20.000 جنيه, ولا تزيد على 200.000 جنيه وهذه الغرامة المالية الكبيرة تفرض على ملاك ومستأجري العقارات.

التعدي على شبكات الكهرباء

قامت وزارة الكهرباء بتعديل القانون الجديد للكهرباء المسجل برقم 192 لعام 2020 وهذا القانون خاص بسرقة التيار الكهربائي, والتصدي للسارقين بعقوبات مالية وعقوبة السجن أيضا لمن يتعدى على وزارة الكهرباء بدون وجه حق, لوقف النزيف الذي يأتي من بعض الأشخاص بسرقة التيار الكهربائي الذي يؤثر على شركات الكهرباء, وقام القانون الجديد بتعديل العقوبة وتنفيذها على السارقين بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه, ويجب تنفيذها وهذه العقوبة الرادعة لمن يتعدى على الدولة بأي شكل من التعديات, فعلى ملاك ومستأجري العقارات البعد عن سرقة الكهرباء لكي لا تطبق عليهم هذه العقوبات الصارمة.