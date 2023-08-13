خلاص فرجت ألف مليون مبروك للناجحين .. نتائج الثانوية العامة الاردنية 2023 التوجيهي في الاردن

نتائج الثانوية العامة الأردنية 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن نتائج الثانوية العامة لعام 2023، بينما بلغت نسبة النجاح نحو 70%، وشارك في الامتحانات أكثر من 2500 ألف طالب وطالبة، لمعرفة خطوات الاستعلام وأفضل النصائح تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه، حيث جاء على النحو التالي.

نتائج الثانوية العامة الاردنية 2023

هذا وقد يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023 في الأردن من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الأردنية من هنآ .

اضغط على رابط “النتائج”.

أدخل رقم المقعد الخاص بالطالب.

اضغط على زر “بحث”.

ستظهر لك النتيجة الخاصة بالطالب.

الحصول على النتائج عن طريق الرسائل النصية

هذا وقد يمكن للطلاب وأولياء الأمور أيضًا الحصول على نتائج الثانوية العامة الأردنية لعام 2023 عن طريق الرسائل النصية، وذلك من خلال إرسال رقم المقعد الخاص بالطالب إلى الرقم 1411.

نصائح للطلاب

يقدم موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية بعض النصائح للطلاب للاستعداد لنتائج الثانوية العامة، وهي كالتالي: