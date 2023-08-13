لكل طلاب الدبلومات الفنية ولكل طلاب الثانوية العامة.. تنسيق معهد فني صحي 2023 – 2024

تنسيق معهد فني صحي، يعد معهد فني صحي هو يعد من أحد المعاهد التي تقدم التعليم والتدريب الصحي للطلاب في مصر، حيث يقبل المعهد الطلاب من جميع التخصصات، بما في ذلك الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتشمل طلاب التعليم الصناعي والتجاري.

حيث يقدم المعهد مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية، بما في ذلك، التمريض الأشعة، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التحاليل الطبية، السجلات الطبية، رعاية المسنين، مكافحة العدوى، حيث يتمتع خريجي معهد فني صحي بالعديد من الفرص الوظيفية في المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة، كما أنهم مؤهلون للالتحاق بالجامعات للدراسة في مجالات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي.

مؤشرات القبول في معهد فني صحي

فيما يلي مؤشرات القبول في معهد فني صحي لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024:

الثانوية العامة: 271 درجة.

الدبلوم الفني التجاري: 96.89%.

الدبلوم الفني الصناعي: 96.57%.

التقديم في معهد فني صحي

هذا وقد يمكن للطلاب التقديم للمعهد إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للتنسيق. يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للتنسيق من هنا .

اختيار نوع المؤهل الدراسي.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تحديد الرغبات.

حفظ الرغبات.

حيث يمكن للطلاب تغيير رغباتهم حتى موعد غلق الموقع. يجب على الطلاب حفظ الرقم السري الخاص بهم لكي يستطيعوا الدخول إلى الموقع وتغيير رغباتهم إذا لزم الأمر، بينما يعلن الموقع الرسمي للتنسيق عن نتيجة تنسيق معهد فني صحي في شهر أغسطس من كل عام.