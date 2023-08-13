من كام بياخد.. تنسيق كلية التمريض العسكري 2023.. مفاجأة في المجموع غير متوقعة

تنسيق كلية التمريض العسكري، تعد كلية التمريض العسكري هي كلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة المصرية، تُعد كلية التمريض العسكري من الكليات المرموقة التي يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بها بعد الثانوية العامة، وذلك لما تتمتع به من مميزات عديدة، منها، الإقامة في سكنات ، عسكرية مجهزة على أعلى مستوى، الحصول على مكافأة مالية شهرية، الحصول على فرصة السفر إلى الخارج للتدريب، الحصول على فرصة العمل في المستشفيات العسكرية بعد التخرج.

شروط القبول في كلية التمريض العسكري

يشترط للقبول في كلية التمريض العسكري أن يكون الطالب:

حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

حاصلاً على مجموع 70% في مادة اللغة الإنجليزية.

ألا يزيد عمر الطالب عن 17 سنة.

ألا يكون قد سبق له الزواج.

أن يكون مصري الجنسية.

الحصول على موافقة ولي الأمر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التمريض العسكري

يمكنك معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التمريض العسكري، وجاء على النحو التالي.

أولا يجب إحضار شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

عدد 8 صور شخصية للطالب مقاس 4*6.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب مع احضار الأصل للإطلاع.

نموذج 1 جند للذكور.

شهادة ميلاد الطالب “مميكنة”.

شهادة حسن سير وسلوك.

موافقة ولي أمر الطالب على الدراسة في كلية التمريض العسكري.

مميزات كلية التمريض العسكري

تتمتع كلية التمريض العسكري بالعديد من المميزات، منها:

الحصول على شهادة معتمدة من وزارة الدفاع المصرية.

الحصول على فرصة العمل في المستشفيات العسكرية بعد التخرج.

الحصول على فرصة السفر إلى الخارج للتدريب.

الحصول على مكافأة مالية شهرية.

المستقبل المهني للخريجين من كلية التمريض العسكري