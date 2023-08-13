عروض العثيم الأسبوعية حتى 15 أغسطس 2023 بمناسبة عودة الدارسة خصومات تصل 30%

تعمل أسواق عبدالله العثيم على تقديم بعض من العروض والخصومات التي يهتم الكثير بالبحث عنها على جميع السلع المعروضة والمستلزمات المنزلية والمدرسية كما انها تعمل على تقديم العروض ايضًا على الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية ومن خلال هذا المقال سنتعرف على عروض العثيم الأسبوعية حتى 15 أغسطس 2023 .

عروض العثيم الأسبوعية حتى 15 أغسطس 2023

يقدم العثيم عدد من العروض على كافة انواع السلع والذي يبحث الكثير عنها للاسفادة منها وهم.

حليب هالي بودرة 2.5 كيلوجرام والذي يعرض بسعر 62.95 ريال سعودي بدلا من 79.95 ريال سعودي.

تعرض كرتونة حليب المراعي بسعر 21.95 ريال سعودي بدلا من 26.95 ريال سعودي.

عدد 2 زجاجة من زيت شمس دوار الشمس 1.5 لتر، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 46.95 ريال سعودي.

جبن المراعي كاسات بطعم الكريمة 500 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 22.50 ريال سعودي.

5 كيلو من أرز أبو كاس 34.95 ريال سعودي بدلا من 42.50 ريال سعودي.

عسل نحل صافي لانجنيز حجم 500 جرام، بسعر 27.95 ريال سعودي.

يتوافر مربى بوني مامان فراولة 370 جرام، بسعر 15.95 ريال سعودي.

افضل الخصومات على المستلزمات المدرسية

اقتراب الرجوع للعام الدراسي الجديد وتعتبر المستلزمات المدرسية من ضمن ما يشغل الكضير خلال تلك الفترة لذلك قام ببعض من الخصومات والعروض عليها حتى يتم الاستفادة منها من جميع العملاء وهي.