عاجل “هنا” رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة وزارة العمل العراقية موقع منصة مظلتي

يهتم العديد من المواطنين في العراق في هذا الوقت بمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، حيث تلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية آلاف الطلبات للتسجيل في الفترة الأخيرة، يتم تحديد المستفيدين المقبولين في الدعم ضمن الوجبة التاسعة، سنوضح في هذه السطور كيفية التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023.

يمكن تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق واستخراج الأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالفعل في دعم الوجبة التاسعة والأخيرة، عن طريق الدخول إلى منصة موقع مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية واتباع الخطوات التالية.

يتم أولا الانتقال مباشرة إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن طريق الرابط التالي.

تحديد الخدمات الالكترونية عبر الموقع.

يتم بعدها اختيار ضغط دور خدمة الرعاية الاجتماعية.

اختيار البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

يجب التأكد من تسجيل جميع معلومات المستخدم بطريقة صحيحة في الحقل المناسب.

تتم عملية الضغط ثم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية .

في الحال ستظهر لك جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية .

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

توجد عدة شروط يجب توافرها لضمان استحقاق الدعم الاجتماعي في العراق، وأبرز هذه الشروط