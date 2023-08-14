الحق نفسك بسرعة عشان متندمش”.. لو موجود في عربيتك هتدفع غرامة وهتتسحب الرخصة

في الفترة الأخيرةتزايدت حوادث الطرق بشكل ملحوظ مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذا الوضع المقلق، تمثل هذه الإجراءات تفعيل قوانين جديدة تستهدف تنظيم السائقين وتقليل انتهاكات قواعد المرور، وتأتي هذه القوانين كجزء من استراتيجية الحكومية لتحقيق السيطرة على الطرق وتعزيز السلامة المرورية ولضمان الالتزام بها تم تطبيق عقوبات مالية صارمة على كل مخالفة، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن هذه العقوبات والمخالفات.

عقوبات ومخالفات قانون المرور الجديد

بالنسبة لقواعد القيادة والمخالفات يأتي في مقدمتها التحذير من القيادة بسرعة غير معقولة وسوء التصرف تجاه رجال المرور، ويعاقب القانون أيضًا على القيادة بدون فرامل أو بدون ترخيص صالح، تتراوح الغرامات المفروضة على المخالفين بين 50 ألف جنيه وأكثر، كما أنه يتم سحب رخص القيادة أو حتى منع القيادة لفترة زمنية محددة.

في حال اكتشاف مواد ممنوعة أو ملصقات معتمة تعوق الرؤية داخل السيارة يمكن أن يتعرض السائق لغرامات إضافية تصل إلى 300 جنيه، إلى جانب سحب رخصة القيادة، ولكن يتيح القانون فرصة لتجنب هذه العقوبات الصارمة من خلال سداد رسوم تسوية تبلغ قيمتها 50 جنيهاً فقط.

لا يقتصر تطبيق القوانين الجديدة على السائقين الذين يخالفون قواعد المرور فقط بل يستهدف أيضاً من يتجاهلون توجيهات رجال الشرطة المرورية، على سبيل المثال ترك السيارة في أماكن غير مخصصة للوقوف مما يتسبب في عرقلة حركة المرور، قد يكون سبباً لفرض غرامات تتراوح بين 200 و2000 جنيه.

إذا لم يكن يمتلك السائق مطفأة حريق داخل السيارة ونشب حريق فقد يتوجب عليه دفع غرامة تتراوح بين 500 و1500 جنيه.

وليست العقوبات تقتصر على ذلك فقط بل حتى الرائحة الكريهة داخل سيارتك قد تؤدي إلى سحب رخصة القيادة.