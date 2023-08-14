احجز شقتك بمساحة 130 متر””.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 رقم 18 أعرف خطوات التقديم

بدأت وزارة الإسكان والتعمير في مصر بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان في إطلاق تفاصيل طرح كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي في مشروع نزهة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، ويهدف هذا المشروع إلى توفير فرص إسكان ميسر للمواطنين، فيما يلي من خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل عن شقق الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الجديدة.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

تم بدء التقديم على شقق الإسكان في مشروع نزهة الأندلس في القاهرة الجديدة في 6 أغسطس وستستمر فترة التقديم حتى 22 أغسطس، وسيتم طرح ما يصل إلى 380 شقة في هذا الطرح الجديد وستخصص هذه الوحدات للمواطنين الراغبين في الحجز الإلكتروني.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

تتفاوت أسعار الشقق وفقاً لمساحتها وموقعها في المشروع، ويتراوح سعر الشقق في منطقة النزهة بالتجمع الثالث ما بين مليون و500 ألف جنيه حتى مليون و800 ألف جنيه.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي

تتراوح مساحات الشقق في هذا المشروع بين 130 متر مربع و150 متر مربع، ويتألف المشروع من 28 عمارة سكنية تضم بدروم وجراج ودور أرضي و5 أدوار متكررة حيث يحوي كل دور على 4 وحدات سكنية.

سيكون مقدم الحجز للشقق حتى 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 1000 جنيه كمصروفات إدارية.

خطوات التقديم وحجز الوحدات

يجب دخول الموقع الإلكتروني (هنا) الخاص ببنك التعمير والإسكان.

يمكن للمتقدمين استعراض كراسة الشروط والتفاصيل المتعلقة بالأسعار والمساحات.

إذا لم يكن لديهم حساب على الموقع يجب إنشاء حساب جديد وتقديم البيانات الأساسية.

يجب توثيق الهوية من خلال تحميل صور لبطاقات الرقم القومي للمتقدم وزوجته إن وجد.

في حالة الحجز باسم قاصر يجب تقديم شهادة ميلاده بالإضافة إلى رقم القومي.

يتم تسجيل عنوان البريد الإلكتروني لضمان استلام كلمة المرور المؤقتة.

يتم تلقي كلمة مرور مؤقتة عبر رسالة نصية وبريد إلكتروني لاستخدامها في إنشاء كلمة مرور دائمة.

يجب أن تتألف كلمة المرور الدائمة من 8 أحرف على الأقل بما في ذلك حرف كبير ورقم ورمز خاص.

يمكن للمتقدمين الدخول مجدداً باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول يمكن للمتقدمين اختيار “أرغب في التقدم” والحصول على رقم الاستمارة.

شروط الحجز