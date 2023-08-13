بعد كده مش هتكمل 50 جنيه.. أسرار ترشيد استهلاك الكهرباء مع عداد أبو كارت هيفضل معاك طول الشهر .. ولكن احذروا

ترشيد استهلاك الكهرباء، أطلع على طرق توفير استهلاك الكهرباء. في فصل الصيف ، تتزايد الحاجة إلى استخدام أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية ، ومع ذلك يكتسب تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية أهمية كبيرة، يتسبب زيادة الاستهلاك والسلوكيات الخاطئة في إلحاق الضرر، ومن هنا يتعزز الأهمية التي يلعبها التوجّه إلى الترشيد، بالإضافة إلى ذلك، يحقق التوجّه إلى الترشيد توفيراً في التكاليف من خلال تقليل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات الطاقة وذلك يسهم في خلق بيئة نظيفة وصحية في المنزل. سنعرض لكم أهم التفاصيل من خلال موقعنا، تابعونا.

تقليل فاتورة الكهرباء

اكتشف كيفية تقليل استهلاك الكهرباء عن طريق استخدام العداد المسبق الدفع، لا أحد سيخبرك بها: الأسرار لتقليل استهلاك الكهرباء مع العداد الذكي ستظل معك لأطول فترة ممكنة ، حيث يتوجب على المستهلكين اتخاذ بعض الإجراءات المهمة لتقليل استهلاك الكهرباء وتحقيق العديد من الفوائد، من ضمن هذه النصائح البسيطة التي يمكن اتباعها ترشيد الاستهلاك، حيث يمكن من خلاله تقليل الضغط على الشبكات الكهربائية وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، كشفت مصادر مسؤولة في الشركة القابضة للكهرباء عن مجموعة من الخطوات اللازمة التي يجب على المستهلكين اتباعها لإدارة استهلاكهم بشكل أفضل وتقليل استهلاك الكهرباء.

تعلم نصائح لتوفير الكهرباء

يفضل شحن عداد الكهرباء في بداية الشهر قبل أن يتم استهلاك الشريحة الأولى.

تُوصَى بتقليل استهلاك الكهرباء في الأيام الأخيرة من الشهر لتجنُب الانتقال إلى شريحة أكثر تكلفةً.

يجب التحكم في وقت وتاريخ العداد عند شحن البطاقة للتأكد من صحتها.

لحماية العداد المدفوع مسبقاً، يجب تجنب التلاعب أو التغيير في غطاءه لكيلا يتم فصله.

إذا قام المشترك بالتلاعب بالعداد، تفرض شركة الكهرباء جزاءً محددًا وفقًا للوائح.

يجب عدم تخطي الحمل المسموح به والذي يصل إلى 80 أمبير حتى لا يحدث انقطاع في التيار الكهربائي بشكل غير متوقع.

عندما يتجاوز التيار 80 أمبير ثلاث مرات، سيتم قطع التيار بشكل كامل، وسيكون عليك طلب إعادة الاتصال من الشركة.

عندما تصل قيمة الرصيد إلى 10 أرطال، سوف يتم إبلاغك بواسطة إشارة ضوء حمراء على العداد.

تجنب إلغاء التسليم عن طريق التأكد من امتلاكك رصيداً كافياً.

إذا حدث تلف في البطاقة أو واجهت أي مشاكل بها، فلن يتم قبول الدفعات، وعليك التوجه إلى شركة الكهرباء لاستبدالها.

إذا تم قطع العداد بسبب نفاد الرصيد وعدم وجود البطاقة، فيمكن استخدام بطاقة فيزا أو بطاقة وطنية مؤقتة بدلاً منها، حتى يتم استرجاع بطاقتك.

طرق توفير الكهرباء

قبل مغادرة المنزل أو عند الاستعداد للنوم ، قم بفصل الأجهزة الغير ضرورية مثل التلفزيون والميكروويف وغلاية الماء الكهربائية، وجاء كالتالي.