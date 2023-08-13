تنسيق الثانوية العامة 2023.. أبرز وأفضل الكليات التي تقبل من مجموع 65%

بعد أن ظهرت نتائج الثانوية العامة، مع بدء تسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والجامعات المصرية والأهلية، ازدادت عمليات البحث بشكل مكثف في الآونة من قبل الطلاب والطالبات بحثًا عن الكليات التي تقبل من مجموع 65% أو أقل، وهو يُقدر بنحو 266 درجة، لهذا سنوضح لكم أبرز الكليات التي كشف عنها مكتب تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد المصرية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها جميع الطلبة والطالبات خريجي الثانوية العامة 2023.

كليات تقبل من 65% علمي علوم

هناك العديد من الكليات والمعاهد المصرية، التي تقبل من مجموع 65%، ومنها التالي:-

كلية حقوق انتساب كفر الشيخ تقبل من 266 درجة أي 65%.

بينما المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا في المرج يقل عن 265 أي أقل من 65%.

إضافة إلى تربية طفولة جامعة الإسكندرية تقبل من 265.

بينما تربية الفيوم قسم رياضة تقبل من 265.

في حين أن كلية تربية طفولة جامعة دمنهور تقبل من 264 درجة.

هذا وأن التربية الرياضية في مدينة السادات تقبل من 264.

كليات والمعاهد التي تقبل من 65%

ومن بين أبرز الكليات والمعاهد التي تقبل من مجموع 65% التالي:-