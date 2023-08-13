مليون مبروووك ل مليون مصري ... ولا تروح في أي مكان هنجيلك لبيتك وخدمات ما ليها حصر كمان

عندما تعتبر الحكومات استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات الحكومية وتسهيل حياة المواطنين، يمكن أن يكون استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة في مصر خطوة هامة في هذا الاتجاه. وفي عام 2023، تم تنفيذ مشروع استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة في مصر، والذي يهدف إلى توفير وثيقة هوية واحدة تجمع بين معلومات الهوية الشخصية والخدمات الحكومية المختلفة.

حملة هنوصلك

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن كافة تفاصيل حملة “هنوصلك” إن الحملة تهدف إلى توفير خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إصدار بطاقة خدمات تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية. وأضافت الوزيرة أن الحملة ستعمل على استهداف مليون شخص من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين الخدمات اللازمة لهم من خلال تقديم الدعم المالي والتدريب والتأهيل المهني، صرحت بأن الخدمة ستتوفر في جميع المحافظات بحلول نهاية يناير 2024.

أهداف حملة هنوصلك من وزارة التضامن الاجتماعي

تهدف الحملة إلى تسهيل استخراج بطاقة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. الوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم. إشراك أكبر قدر ممكن من المتطوعين من الهلال الأحمر المصري وصناع الحياة والنساء القادرات اجتماعياً في الحملة. تسجيل البيانات المطلوبة لأفراد ذوي الإعاقة بدلاً عنهم. تنفيذ تجهيزات مكاتب تأهيل متحركة داخل جميع محافظات وقرى مصر. تشمل المرحلة الثالثة إعاقات بسيطة في الحركة والذهن والبصر والسمع،بالإضافة إلى اضطراب طيف التوحد وأمراض الدم

أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة – المرحلة الثالثة

يتم إجراء إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة من خلال :

المستشفيات التابعة لـ”وزارة الصحة والسكان.

المستشفيات الجامعية.

مستشفيات القوات المسلحة .

مستشفيات هيئة الشرطة” .

التقييم الوظائفي من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعي.

يتم الاستمرار في إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والإعاقات الشديدة تمامًا من الحاجة إلى إجراء الفحص الطبي المعتمد للحفاظ على تلبية طلباتهم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والاستفادة من الخدمات المتكاملة.

يكتفي التقدم من خلال تقرير طبي معتمد تم إصداره خلال السنوات الثلاث الماضية، ابتداءً من شهر مارس 2019 وحتى الآن.