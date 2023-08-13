“كشف pdf الدفـــعة الخـــــــامسة” أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة 5 منصة مظلتي umbrella|اسماء الرعاية الاجتماعية العراق spa.gov.iq

في الوقت الحالي، تعتبر أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة 5 منصة مظلتي umbrella، من الخدمات الرئيسية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق للفئات الضعيفة والمحتاجة، بما في ذلك كبار السن والأرامل والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، تهدف هذه الخدمة إلى تقديم دعم مالي شهري للمستحقين بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز دمجهم في المجتمع.

في هذا المقال، سنتناول أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة 5 منصة مظلتي umbrella، وطريقة الاستعلام عنهم من خلال منصة “مظلتي”، للحصول على روابط أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة 5 منصة مظلتي2023.

منصة مظلتي

منصة مظلتي العراقية umbrella هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. تهدف هذه المنصة إلى تسهيل عملية تقديم الخدمات الاجتماعية والاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة 5 ، من خلال توفير إمكانية التسجيل والتحديث والإضافة والحذف للبيانات الشخصية للمستفيدين، بدلاً من الاعتماد على الأوراق. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة خدمات أخرى مثل:

حالات التسجيل والقبول والرفض للطلبات.

قائمة أسماء المشمولين بالرواتب في كل وجبة.

قائمة أسماء المستبعدين من الرواتب لأسباب مختلفة.

قائمة أسماء المستحقين لزيادات أو خصومات في الرواتب.

قائمة أسماء المستفيدين من برامج أخرى مثل التأهيل والتدريب والتشغيل.

رابط التسجيل في منصة مظلتي

للتسجيل في منصة مظلتي في العراق، يتوجب اتباع الإجراءات التالية:

رابط منصة مظلتي هُناااااااا.

تحديد الخيار “إنشاء حساب جديد”.

يتطلب إدخال رقم هوية الشخص المستفيد أو رقم هوية رب الأسرة.

يجب إدخال رقم هاتف صحيح لتمكين المستفيد من استلام الرسائل النصية على هذا الرقم.

إدخال كود التحقق المرسل على رقم الهاتف.

ضع كلمة مرور قوية تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز.

تأكيد كلمة المرور.

الضغط على زر “تسجيل”.

بعد تنفيذ عملية التسجيل، يكون بإمكان المستفيد الدخول لحسابه الشخصي والاستفادة من المزايا والخدمات المتاحة.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

لمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة 5 منصة مظلتي والمستحقين للدعم، يتعين اتباع الخطوات التالية.

تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد على منصة مظلتي.

ثم اختيار خانة “استعلام الرواتب”.

اختيار فقرة “الوجبة التاسعة 2023”.

قم بإدخال رقم هوية المستفيد أو رقم هوية رب الأسرة.

الضغط على زر “بحث”.

مشاهدة نتيجة الاستعلام، والتي قد تكون:

بإمكانكم الاستفسار عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة 5 ، وسوف تجد أمام اسمكم إشارة إلى إدراجكم أو عدم ادراجكم أو قيد المراجعة، وعليكم التسجيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للاستفادة مستقبلاً.