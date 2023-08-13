تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 وخطوات ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

قناة طيور الجنة يتابعها الأطفال والكبار، ولذلك يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة فهي من القنوات الشهيرة بمستوى الوطن العربي ولا يخلو من تواجدها المنازل، وذلك لأنها تشرح لكم القيم والعقيدة من خلال الأناشيد التي تجعل المعلومة تصل للأطفال بشكل سهل وبسيط، كما أنه قد زادت عمليات البحث خلال هذه الفترة عن التحديثات والتردد الجديد، حتى يستطيعون متابعة القناة بسهولة في أي وقت.

تردد قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة تعد من قنوات المميزة التي يبحث الجميع عن ترددها، وتتواجد القناة بالقمر الصناعي نايل سات، فهو من الأقمار المشهورة خلال الوقت الحالي، وكذلك القمر الصناعي عرب سات، وتتميز القناة بجودة عالية ليس بها تشويش أو حتى تقطيع، وإليكم تردد قناة طيور الجنه وهو كالآتي:

تردد القناة على نايل سات

التردد: 11274.

معامل تصحيح الخطا: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11073.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد القناة

بإمكان الأشخاص أن يقوموا بضبط تردد قناة طيور الجنة بسهولة على القمر الصناعي الخاص بهم، إذ أن كافة الأشخاص يكون لديهم التردد ولكنهم لا يعلموا كيف يمكن تحميله على الرسيفر، وإليكم طريقة ضبط التردد وهي كالآتي: