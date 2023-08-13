تقديم اعتراضات السادس اعدادي 2023 موقع نتائجنا لجموع المحافظات من وزارة التربية

بالتأكيد إن اعتراضات السادس اعدادي 2023 موقع نتائجنا من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث جوجل وكذلك المواقع المهتمة بتقديم معلومات صحيحة عن الشأن التعليمي في العراق، لا سيما أن المميز في تقديم هذه الاعتراضات أنه يمكن لجميع الطلاب والطالبات الذين يعترضون على النتائج التي تم الحصول عليها من خلال موقع الوزارة، أن يقدموها إلكترونيا دون الذهاب إلى أي مكان آخر من خلال موقع نتائجنا.

اعتراضات السادس اعدادي 2023 موقع نتائجنا

كما نعلم أن موقع نتائجنا من المواقع الموثوق بها التي يتم الحصول على درجات الطلاب من خلالها كونها ليست من المواقع المضللة التي تهدف لزيادة نسب المشاهدات، بل هي من المواقع الموثقة والتي يعتمد عليها الآخرون في الحصول على نتائج طلاب العراق ومنها فقد قررت وزارة التربية التعليم العراقية، أن يتم تقديم اعتراضات السادس اعدادي 2023 موقع نتائجنا من خلالها.

علما بأنه من المقرر أن يتم فتح باب تقديم الاعتراضات منذ اليوم الأحد الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري واستمرارا لمدة أسبوع على التوالي، حتى يستطيع الطلاب التأكد من الدرجات التي حصلوا عليها في حال كان وجود خطأ في رصد الدرجات.

خطوات تقديم اعتراضات السادس اعدادي 2023 نتائجنا

أعزائي الطلاب والطالبات الذين أصابتهم خيبة الأمل بعدما عرفوا مجموع الدرجات التي حصلوا عليها وهم على يقين تام بأن هناك خطأ ما حدث في رصد الدرجات، إن وزارتكم لم تغفل عنكم بل فتحت باب تقديم اعتراضات السادس اعدادي 2023 موقع نتائجنا لكى تحصلوا على حقوقكم كاملة.

على أن تكون خطوات تقديم الاعتراض على نتائج السادس اعدادي كما يلي:

لا بد من الذهاب إلى موقع نتائجنا.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على زر تقديم اعتراض على نتائج الصف السادس الاعدادي في العراق.

ثم بعد ذلك اضغط على أيقونة إعادة تصحيح المواد.

ثم اختر المادة التي ترغب في كتابة التظلم والإعتراض عليها.

بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب في الخانات الموجودة أمامك.

ثم إضغط على زر إرسال الطلب، بعدها سوف يتم فحص النتيجة الخاصة بكم.

بتطبيق هذه الخطوات البسيطة يمكنكم النجاح في تقديم الاعتراض مع تمنياتنا لكم بالنجاح والسداد، ومنها لا داعي للخوف حيث إن أمر تقديم الاعتراض سهل جدا ولا يحتاج سوى تطبيق الخطوات السابق شرحها.