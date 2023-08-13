“مش الكل هياخدها”.. اعرف الفئات المستحقة لصرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات

الفئات المستحقة لصرف العلاوات الخمس، سنتعرف معا اليوم على الفئات المستحقة لصرف العلاوات الخمس، حيث من المقرر أن تعقد محكمة القضاء الإداري جلسة ضمن القضية الجديدة المرفوعة بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بعد أيام قليلة من الآن، وتأتي تلك الجلسة في ضوء حكم قضائي قد صدر في 21 فبراير 2019، ونص على الزام الحكومة بصرف العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات بقيمة 80% من آخر خمس علاوات لم يتم اضافتهم للأجر الأساسي.

الفئات المستحقة لصرف العلاوات الخمس

وبالتزامن مع الدعوى الجديدة المرفوعة لصرف تلك العلاوات سنتعرف معا خلال السطور القادمة على الفئات المستحقة لصرف العلاوات الخمس، حيث نستعرض الفئات الجديدة التي تستهدفها الدعوى المرفوعة من جانب النقابة العامة لأصحاب المعاشات، والمستفيدين من العلاوة حال صدور حكم نهائي واجب النفاذ، والفئات المستهدفة في الدعوى والتي تطالب بحقهم في الحصول على العلاوات التي تقدر بـ 80% من الأجر المتغير، فهي بعض الفئات التي لم تصرف العلاوات الخمس وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب والتي تم صرف العلاوات لها في عام 2020.