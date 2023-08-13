“اعرف امتي” الحكومة تعلن عن موعد اجازة المولد النبوي 2023 للقطاعات الحكومية والخاصة

نظرا لكون موعد اجازة المولد النبوي يكون يوم مميز في حياة كل المسلمين فإنه من الطبيعي أن نجد أن الساحة البحثية تمتلئ بالسؤال حول موعد هذا اليوم المميز، بالإضافة إلى أن الكثير من المواطنين الذين يعملون في القطاع الحكومي يأخذون هذا اليوم إجازة ومنها فإنهم يبحثون بكثرة حول معلومات عن هذا الأمر حتى يقضون يوم راحة داخل منازلهم، كما أننا سوف نوضح لكم أيضا وكذلك نحسم الجدل حول موعد إجازة المولد النبوي سيكون يوم الأربعاء أو يوم الخميس.

موعد اجازة المولد النبوي

بعدما دارت الكثير من الأسئلة حول موعد اجازة المولد النبوي يمكننا القول أن مجلس الوزراء لم يقم حتى الآن بالإعلان بشكل محدد عن هذا اليوم، حيث إن التوقعات تؤكد على كون إجازة المولد النبوي سوف توافق يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر سبتمبر القادم لعام 2023، ومنها دارت الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول هل سوف يكون يوم الأربعاء إجازة رسمية أم أن للدولة رأيا آخر؟.

علما أنه من المرجح كما يحدث في الإجازات الرسمية أن تقوم الدولة بتأجيل يوم إجازة الأربعاء إلى الخميس وهذا يعني أنه ربما تقوم الدولة، بتأجيل يوم إجازة المولد النبوي من يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر سبتمبر القادم إلى يوم الخميس الموافق 28 من نفس الشهر، حتى يحصل المواطن على أيام الجمعة والسبت إجازة أيضاً.

صيام يوم المولد النبوي يجوز أم لا؟

بعدما تعرفنا معا بشكل واضح حول موعد اجازة المولد النبوي وما تنوي الحكومة المصرية على تطبيقه خلال هذا اليوم وجدنا أن هناك سؤالا من نوع آخر يسأله المواطنين ألا وهو هل يجوز صيام يوم المولد النبوي الشريف أم لا يجوز، وهذا يعني أنه كان لا بد من الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية حتى تطلعنا على الحكم الصحيح.

ومن الجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية قالت إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين فرحا بيوم ميلاده في الوقت الذي يتم الاحتفال بيوم نصر سيدنا موسى، والاحتفال بيوم نجاة سيدنا نوح ويتم الصيام فيهم، فإن موعد المولد النبوي هو هو يوم جائز الصيام فيه من باب أولى.

في النهاية يمكن القول أن هذا اليوم من الأيام المميزة التي يشعر فيها المسلمين بفرحة عظيمة كون أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد ولد فيها.