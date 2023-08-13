عروض كارفور علي الأجهزة الكهربائية خصومات تصل 30% .. ألحق قبل الانتهاء

تم الاعلان من هايبر كارفور عن قيامه بعدد من الخصومات والتي تستمر حتى يوم 15 أغسطس 2023 على كافة المنتجات والسلع سواء أغذية ومنظفات ومنتجات العناية الشخصية وبعض من أجهزة كهربائية أو أدوات منزلية ومن خلال مقالنا سنتعرف على عروض كارفور علي الأجهزة الكهربائية خصومات تصل 30% .

عروض كارفور اليوم على الأجهزة الكهربائية

تقدم سلسلة متاجر كارفور عدد من العروض على كافة أنواع الأجهزة الكهربائية ومنها الثلاجات والشاشات والغسالات والبوتاجازات والأفران والغلايات والكثير من المنتجات الأخرى اليت تحتاج لها الست المصرية في منزلها ومنها.

شاشة جاك 50 بوصة سمارت اندرويد 8999 جنية بخصم 35%

سعر شاشة إل جي 43 بوصة سمارت 8899 جنية بخصم 27%

ثلاجة يونيون اير 350 لتر 17349 جنية بخصم 8%

غسالة إل جي 13 كجم تحميل علوي 16990 جنية

قلاية كهربائية كينود 5.5 لتر 7599 جنية بخصم 7%

قلاية كهربائية تيفال 4.5 لتر 4999 جنية بخصم 7%

اما عن صانع الساندويتشات ميانتا 1699 جنية بخصم 7%

عروض كارفور على الهواتف

تعد من ضمن ما يتم شرائه خلال تلك الفترة والتي يحتاج لها الكثير كما يمكن ان يتم شرائها للصغار لاشغال وقتهم ببعض من الالعاب التي تنمي ذكائهم والاسعار هي كالاتي.

لاب توب لينوفو كور i3 رمات 4 جيجا 9199 جنية بخصم 20%

لاب توب أسوس كور i3 رمات 4 جيجا 9499 جنية بخصم 20%

اما عن سعر لاب توب اتش بي كور i5 رمات 8 جيجا 24599 جنية بخصم 24%

لاب توب اتش بي كور i7 رمات 16 جيجا 29999 جنية بخصم 28%

تابلت لينوفو 32 ورمات 2 جيجا 2899 جنية بخصم 21%

شنطة لاب توب حجم 15.6 بوصة 429 جنية بخصم 38%

موبايل سامسونج A03 رمات 4 جيجا وذاكرة 64 جيجا 4249 جنية بخصم 23%

عروض كارفور على مستلزمات المنزل

هي من ضمن الضروريات التي يبحث الكثير عنها ويتم شرائها بكثرة والعروض هي كما يلي.