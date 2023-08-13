مجلس الوزراء يجب على سؤال.. متي موعد المولد النبوي الشريف 2023 للقطاع الخاص والعام

موعد المولد النبوي الشريف 2023، أصبحت إجازة المولد النبوي لعام 2023 من أكثر العبارات التي تدور في الحديث العام في مصر وعبر محرك البحث العالمي جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُعتبر ذكر المولد النبوي الشريف من أفضل المناسبات المهمة التي يحتفل بها المسلمون في جميع دول العالم، وليس فقط في العالم العربي. بينما ينتظر العديد من الموظفين هذا الاحتفال السنوي كل عام، حيث يحصلون على إجازة مأجورة، سنوفر لكم في الفقرات التالية كافة التفاصيل المتعلقة بموعد الإجازة وحكم الاحتفال وحكم صيام يوم المولد النبوي الشريف. لمعرفة التفاصيل، يُرجى متابعتنا كالتالي.

متى سيكون موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لعام 2023 في القطاعين الخاص والعام

سيكون موعد إجازة المولد النبوي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر من عام 2823، تم الإعلان عن هذا الموعد من قبل رئاسة الجمهورية المصرية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ستقوم الدولة المصرية ودولة عربية أخرى ببث الاحتفالات الخاصة بهذا اليوم المبارك عبر البث المباشر.

ما هو حكم الاحتفال بالمولد النبوي

بعد معرفتنا في الفقرات السابقة بتفاصيل عن موعد مولد النبوي، سنوضح لكم حكم الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، حيث يعتبر الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تشغل اهتمام الكثيرين، وتوجد عدة أسباب لهذا الاهتمام.

حيث أكدت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني أن الاحتفال بهذا اليوم ليس مجرد شيء زائد بل هو واجب وكانت دار الإفتاء تقول “إن احتفالنا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرٌ مقطوع الصرة، وذلك لأنه من أهم أشكل المحبة والتعظيم للرسول وهو ركن من أركان الإيمان”. وأضافت دار الإفتاء أن الاحتفال ينبغي أن يتم عبر التذكر والتسبيح في الثناء على النبي.