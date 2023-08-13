“دخلت كلية ايه؟؟”.. نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني ومؤشرات القبول في كل الكليات

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023، ينتظر الالاف من الطلاب الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني خلال الساعات القادمة، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى لكافة الشعب غدا الاثنين ليتم الاستعلام عنها بشكل الكتروني، كما سيتم تحديد موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية، والكشف عن الحدود الدنيا للقبول في كليات المرحلة الاولى، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023، فتابعونا.

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023

ومن المقرر أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023 غدا الاثنين بشكل رسمي، وكان موقع التنسيق الالكتروني قد أغلق باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى 2023 مساء الخميس الماضي، وذلك تمهيدًا لإعلان عن نتيجة التنسيق ليتعرف كل طالب على الكلية التي التحق بها، وستعلن وزارة التعليم العالي غدا الحدود الدنيا لكليات تنسيق المرحلة الأولى 2023، وموعد فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لشعب علمي علوم ورياضة وأدبي، ويمكنك الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023 ومعرفة كليتك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع التنسيق الالكتروني.

اضغط على نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023.

قم بادخال رقم جلوسك بشكل كامل وصحيح.

ادخل الرقم السري الخاص بك.

ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر امامك.

اضغط على “استعلام”.

ستظهر لك بطاقة الترشيح، والتي تتضمن اسمك واسم كليتك والجامعة التابعة لها.

قم بطباعة بطاقة الترشيح وتوجه بها إلى الكلية لاستكمال اجراءات التقديم.

توقعات تنسيق المرحلة الاولى 2023 كليات ادبي