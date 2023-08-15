“فرصة العمر” شقق الإسكان الاجتماعي للمطلقات والارامل هذه الاوراق المطلوبة والشروط

هل سمعت عن شقق الإسكان الاجتماعي للمطلقات والارامل؟ تعتبر هذه الشقق من المساكن المدعومة من قبل الحكومة المصرية التي تفكر في أحوال أبنائها وكذلك تحاول تأمين مستقبل أفضل للأطفال الناشئين تحت ظل حكومتها، ومنها فقد انتشر التساؤل المستمر من قبل النساء المطلقات والأرامل عن شروط الحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي المقدمة خصيصا لهن، وما هي الأوراق والمستندات الواجب توفرها في حال كان هناك رغبة في التقديم عليها؟.

شقق الإسكان الاجتماعي للمطلقات والارامل

لقد قامت وزارة الإسكان والتعمير وصندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون فيما بينهم حتى يحددوا أسعاراً مناسبة يمكن لجميع من تنطبق عليهم الشروط أن يحصلوا عليها ونحن هنا نتحدث عن شقق الإسكان الاجتماعي للمطلقات والارامل، حيث إن هذه الشقة تتميز بالأسعار الميسرة والأقساط البسيطة والمنخفضة حتى يتم توفير حياة كريمة للنساء الأرامل والمطلقات.

على أن يتم الحصول على هذه الشقة في ظل توافر بعض من الشروط التالية

لا بد من أن يكون لها دخل ثابت لا يزيد عن 18,000 جنيه.

يجب أن تكون مصرية الجنسية.

لا يقل الراتب الثابت للمرأة عن 13,000 جنيه في حال كانت عزباء.

ألا يقل عمرها عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

الإقامة داخل البلدة أثناء تقديم الطلب.

ألا يكون لديها منزل خاص بها، أو حتى بدأت في بنائه قبل التقديم.

لم يسبق لها الاستفادة من أي من برامج الإسكان الحكومية أو الخاصة.

لا تملك أصول تتجاوز الخمسة مليون جنيه.

الأوراق والمستندات الواجب توافرها أثناء التقديم

بعد الاطلاع على كراسة الشروط التي وضعتها الوزارة المعنية بتوفير شقق الإسكان الاجتماعي للمطلقات والارامل وفي حال كانت تتناسب مع حضراتكم، فإنه لا بد من أن يكون لديكم أيضاً العلم الكافي بالأوراق والمستندات الواجب توافرها قبل التقديم حتى يتم قبول الطلب، وهي كالتالي

صورة من مستند النفقة في حال كانت المتقدمة مطلقة.

طلب طباعة معتمدة بخصوص بيانات المعاش بالنسبة للأرملة من التأمينات الاجتماعية.

في حال سبق الحجز في أحد المشروعات الإسكان الاجتماعي، لا بد من تقديم ملف فيه سحب مقدم جدية الحجز.

أن يكون هناك صورة من الشهادات الرسمية المثبتة في حال كانت وثيقة زواج أو طلاق أو وفاة.

ضرورة إحضار إيصال مرافق حديث لمحل السكن مياه أو غاز أو كهرباء.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار بيع شقق الإسكان الاجتماعي تبدأ من سعر 194 ألف جنيه ووصولا إلى 310 ألف جنيه على أن تكون قيمة المقدم أقصاها 22 ألف جنيه، وباقي الأقساط يتم دفعها من بداية من 400 جنيه لمدة 30 عام.