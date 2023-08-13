فاتورة التليفون لشهر اغسطس 2023 من موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون لشهر اغسطس 2023، في شهر أغسطس من كل عام، يبدأ مستخدمو الإنترنت في الاستفسار عن تاريخ إصدار فاتورة التليفون الأرضي، إذ في حالة عدم دفع الفاتورة في الوقت المحدد، سيؤدي ذلك إلى إيقاف الخدمة، يجب على الأشخاص سداد قيمة الفاتورة كل ثلاثة أشهر، على سبيل المثال، يجب سداد فاتورة شهر يوليو بدءًا من 15 يوليو حتى 15 أغسطس. إذا لم يتم السداد، سيتم تحويل مكالمات التليفون الأرضي للاستقبال فقط بعد فترة.د، للتحقق من فاتورة التليفون الأرضي، يُرجى متابعة هذا المقال.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

في الماضي، كان يتوجب على الأشخاص التوجه إلى واحد من مكاتب الاتصالات التابعة لشركة المصرية للاتصالات لمعرفة قيمة الفاتورة. ومع ذلك، أصبحت الشركة الآن تسهل هذه العملية على جميع المستخدمين عن طريق موقع إلكتروني، حيث يستغرق عملية الاستعلام لا أكثر من ثلاثين ثانية فقط. الخطوات المطلوبة هي:

اذهب إلى موقع وزارة الاتصالات المصرية عن طريق النقر على الرابط التالي https://billing.te.eg/en-US.

ستظهر أمامك خانتان خاصتان برقم كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي. قم بإدخال البيانات وتحقق من صحتها، ثم انقر على زر إظهار الفاتورة.

إذا كان لديك فاتورة لرقم الهاتف الأرضي، ستتمكن من رؤية قيمتها. وإذا لم تكن لديك فاتورة، فلن تتمكن من معرفة قيمة الفاتورة.

خطوات دفع الفاتورة الأرضي إلكترونيا

يمكنك تسديد فاتورة الهاتف الأرضي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

انتقِل إلى موقع شركة المصرية للاتصالات عبر الرابط الموضح أعلاه.

الآن عليك إدخال معلومات خط التلفون الأرضي الخاص بك، وهي رمز المحافظة ورقم الهاتف الأرضي.

من ثم، قم بالنقر على خيار عرض فاتورة الأرضية.

إن كُنتَ تودُّ تسديد الفاتورة، قُم بالنقر على زر الدفع.

ثم يجب عليك تحديد الوسيلة التي تفضل استخدامها لتسديد الفاتورة، سواء كانت عن طريق “فودافون كاش” أو الدفع باستخدام بطاقة الائتمان.

بعد ذلك، قم بإدخال المعلومات الموجودة على البطاقة واضغط على زر الدفع.