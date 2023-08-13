وزارة التعليم السعودية تكشف عن التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل

التقويم الدراسي 1445 بعد التعديل، حيث أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1445، ويشمل هذا التقويم جميع المراحل الدراسية، وتم اتخاذ قرارات جديدة من قبل الإدارة التعليمية التي حددتها الوزارة لكل من الطلاب والمعلمين، ولذلك، يمكنكم معرفة جميع التفاصيل الجديدة المتعلقة بالتقويم الدراسي الجديد داخل المملكة، بالإضافة إلى الخطط الدراسية التي وضعتها وزارة التعليم للعام الجديد ومع اقتراب بدء العام الدراسي في البلاد.

التقويم الدراسي الجديد 1445 في السعودية

حيث اكتشف الجدول الدراسي الجديد للعام 1445 بعد التعديل، وكشفت وزارة التعليم السعودية رسمياً عن الجدول الدراسي الجديد الذي يشمل ثلاثة فصول دراسية محددة سلفاً من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة، ويتضمن ما يلي:

ستعود كل الطلاب والطالبات إلى العام الدراسي الجديد يوم 4/2/1445 هجري، تم تحديد نهاية العام الدراسي 1444 هجريا، وبداية العام الدراسي 1446 ستكون يوم 14/2/1446 هجريا.

العام الدراسي الجديد حسب التقويم الهجري

بإمكانكم الآن الاطلاع على جدول الدروس الجديد الذي تم وضعه من قبل وزارة التعليم في المملكة والذي يتضمن ما يلي:

سيتم بدء الدراسة في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لعام 1445 هـ، وبالتالي سينتهي الفصل الدراسي الأول في اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى لعام 1445 هـ. أما تاريخ بداية الفصل الثاني، فقد تم تحديده في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الأولى لعام 1445 هـ، وستنتهي في اليوم الثامن عشر من شهر ذو القعدة لعام 1445 هـ.

تم تعيين بداية الفصل الدراسي الثالث في يوم ٢٢/٨/١٤٤٥، وتبدأ إجازة العيد السعيد لعيد الفطر في يوم ٢٤/٩/١٤٥ وبعد انتهاء إجازة العيد السعيد ستبدأ الدراسة رسميًا في عام ١٤٤٥. وبالنسبة لنهاية الفصل الدراسي الثالث، فستكون في يوم ٢٩/١١/١٤٤٥.

كم شهر الدراسة في السعودية

عدد أيام الدراسة في المملكة العربية السعودية يصل إلى 180 يومًا، وتبلغ مدة الإجازات الرسمية 60 يومًا.

كم فصلا دراسيا في السعودية 1445

تعتمد المدارس السعودية على ثلاثة فصول لتمكين الطلاب من فهم جميع المعلومات والمواد المتعلقة بالمنهج بشكل أفضل.

متى ينتهي الترم الأول 1445

تم تحديد يوم 2 جمادى الأولى ليوم 16 نوفمبر 2023.

متى يكرر الطالب السنة في التعليم الابتدائي في المملكة العربية السعودية؟

يتكرر العام مرة أخرى بسبب عدم حضور الطلاب إلى المدارس، ولكن جميع طلاب الصف الرابع إلى الصف السادس سيعيدون عامهم الدراسي إذا حصلوا على درجة 50 من 100 في كل مادة أدوا فيها الامتحان.