إلحق نفسك بدل متدفع كتير”.. خطوات تسجيل قراءة عداد المياه من المنزل بسهولة

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتوفير مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، بهدف تسهيل عملية الإستعلام عن الفواتير وتسديدها وإجراء عمليات التعاقد والحجز وطلب الخدمات المتعلقة بمياه الشرب، يمكن للمواطنين الإستفادة من هذه الخدمات على مدار اليوم، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة، ومن الجدير بالذكر أن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد المياه اقترب، وذلك وفقًا للإعلان الصادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب، يمكن للمواطنين استخدام تطبيق “قراءتي” الذي تم إطلاقه لتسجيل قراءة العداد بأنفسهم شهريًا، وذلك خلال الفترة من اليوم 1 إلى 15 من كل شهر.

تسجيل قراءة عداد المياه

يمكنك تسجيل قراءة عداد المياه عبر التطبيق على النحو التالي:

قم بتحميل تطبيق قراءتي من متجر جوجل بلاي.

عند استخدام التطبيق للمرة الأولى، قم بإدخال بياناتك كما هي موجودة في فاتورة المياه.

يتميز التطبيق بسهولة الإستخدام والحفاظ على سرية بياناتك.

يُطلب منك تسجيل القراءة الحالية للعداد في الخانة المخصصة داخل التطبيق.

يمكنك إرفاق صورة للعداد مع القراءة المسجلة، مما يضمن دقة القراءة بنسبة 100%.

يُمكنك تسجيل القراءة في أي وقت من اليوم، وذلك بمرونة تتيح لك التوقيت المناسب.

بإستخدام التطبيق، يُمكن تجنب تراكم القراءات والحد من خطأ الإدخال البشري.

خطوات الحصول على عداد المياه مسبق الدفع

إليك الخطوات للحصول على عداد مياه مسبق الدفع:

قم بزيارة مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة المياه.

قدّم صورة من بطاقة الرقم القومي الصالحة.

قدّم إيصال للمرافق الأخرى مثل الغاز أو الهاتف الأرضي أو الكهرباء.

قدّم عقد الإيجار أو وثيقة ملكية العقار.

قدّم فاتورة المياه السابقة للعقار إن كانت متاحة.

سدّد رسوم المعاينة.

تسديد أي مديونية سابقة على العقار إن وجدت.

دفع رسوم المقايسة التي تحدّدها الشركة بعد المعاينة.

سيتم تركيب العداد بعد استيفاء الخطوات السابقة.

كيفية استخدام عداد المياه مسبق الدفع

• قُم بوضع الكارت في العداد واضغط على الزر الأحمر لقبول الكارت.

• بعد ذلك، قُم بشحن الكارت خلال فترة أقصاها 24 ساعة.

• بعد انتهاء عملية الشحن، ضع الكارت في العداد واضغط على الزر الأحمر للتحقق من وصول الخدمة.

• يمكنك استخدام الزر الأحمر لمتابعة استهلاك المياه والتحقق من قيمة الرصيد المتبقي.

مميزات عداد المياه مسبق الدفع

هذه هي بعض المميزات التي يقدمها عداد المياه مسبق الدفع وفقًا لما أفادت به الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: