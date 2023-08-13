خد بالك علشان متصدمش” تحذير عاجل من شركة بتروتريد لأصحاب عداد الغاز المسبق الدفع!!

قامت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي بإصدار إشعار هام وعاجل لجميع المشتركين الذين يستخدمون عدادات الغاز المسبقة الدفع عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، يهدف هذا الإشعار إلى إبداء تحذير مهم بشأن احتمالية فصل الخدمة في حالات معينة.

شكاوي عداد الغاز المنزلي

قدم عدد من المواطنين شكاوى من عبر الصفحة الرسمية لشركة الغاز الطبيعي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ويتعلق الأمر بعدم استجابة كارت عداد الغاز الطبيعي لعملية الشحن، أبلغوا عن تعطل عداد الغاز الطبيعي، حيث لم يعد يعمل ولا يُشعر بالتحذير.

يتساءل العديد من المواطنين عن السبب وراء هذه المشكلة ويتسائلون ما إذا كانوا بحاجة إلى استبدال العداد الحالي وشراء جهاز جديد أم لا.

عداد الغاز الكارت مش شغال ايه السبب ؟

توجه شخص بتوجيه استفسار لشركة الغاز الطبيعي بتروتريد، التابعة لوزارة البترول، بشأن عدم عمل عداد الغاز الكارت، في الاستفسار، ذكر المواطن أنه قام بمحاولة شحن الكارت، لكنه لم يحصل على رد من جهاز الشحن، بالإضافة إلى ذلك، لم يسمع صوت طنين أو يلاحظ أي نص على شاشة العداد عند وضع الكارت عليه وأشار إلى أن الشقة لم تكن مستخدمة لمدة شهرين.

وأجابت شركة الغاز الطبيعي على هذا الاستفسار قائلة: كان من اللازم شحن البطاقة قبل مرور 60 يومًا من تاريخها الأخير.

يُفضل أن تتصل بالخط الساخن للطوارئ عند شحن الشحنة، حتى وإن كان لديك رصيد، قد يكون العداد قد تم فصله حاليًا، لذا، يُنصح بالاتصال بالخط الساخن للطوارئ على الرقم 129 من أي خط أرضي للتحقق من الحالة الحالية للعداد.

أسباب تعطيل عداد الغاز المنزلي