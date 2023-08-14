الحكومة هتفرح الموظفين”.. قانون التأمينات الجديد خروج الموظف إلى المعاش المبكر للقطاع الخاص أعرف الشروط

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي قدم من قبل الحكومة إلى مجلس النواب مجموعة من الضوابط والإرشادات المتعلقة بتحديد سن التقاعد وسن المعاش الجديد للعاملين في القطاع الخاص، يهدف هذا المشروع إلى تنظيم الأمور المتعلقة بالتقاعد وضمان تقديم حقوق العاملين بشكل عادل ومتساوٍ، كما يتناول المشروع حالات تمديد سن المعاش لما بعد ستين سنة، مع مراعاة الظروف الخاصة للعاملين وضمان استقرارهم المالي بعد التقاعد.

قانون التأمينات الجديد

نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على عدة شروط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، وأحد هذه الشروط الأساسية التي حددتها القانون الجديد هي: “يشترط للمؤمن عليه الحق في الحصول على معاش مبكر أن يكون قد توفرت له مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وأن تمنحه هذه المدد الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من مجموع أجر أو دخل التسوية الأخيرة التي قام بها المؤمن عليه، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش الذي تم تحديده بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.”

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

• يجب أن يكون عمر الموظف أو الموظفة الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر على الأقل 50 عامًا.

• يجب ألا يكون الموظف قد تعرض لأي إجراء تأديبي من قبل مؤسسته خلال فترة عمله.

• يجب أن تكون هناك مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تؤهل الموظف للحصول على معاش مبكر، ويجب أن يكون المعاش لا يقل عن 50% من أجر الموظف أو دخله التسويتي الأخير.

• يجب أن تكون مدد الاشتراك التأميني على الأقل متساوية مع الحد الأدنى المقرر للمعاشات والذي يعادل 20 عامًا وسيزيد إلى 25 عامًا بحلول عام 2025.

• الموظف الراغب في الحصول على معاش مبكر يجب أن يسوي جميع حقوقه التأمينية وفقًا لمدة اشتراكه، وعليه أيضًا إضافة خمس سنوات إلى مدد الاشتراك.

• إذا كان الموظف قد تجاوز عمر الـ 55 عامًا ومدة اشتراكه التأميني أكثر من 20 عامًا، يتم تسوية كل حقوقه التأمينية استنادًا إلى مدد اشتراكه بالتأمين الإجتماعي، ويتم إضافة المدة المتبقية إلى مدة الخدمة.

• الموظف الذي يحصل على معاش مبكر يكون ممنوعًا من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.

• يجب أن يكون أجر الاشتراك التأميني على الأقل 65% من الحد الأدنى للمعاشات، الذي يبلغ 910 جنيهًا، وهذا يعادل نحو 591 جنيهًا.

التعويضات بموجب قانون المعاشات 2023

تأتي هذه التعويضات كجزء من جهود القانون الجديد لتقديم الدعم والمساعدة للمتقاعدين المبكرين وذويهم في حالات الوفاة:

• تقديم تعويض نفقة جنازة في حالة الوفاة، حيث يتم دفع معاش يعادل 3 أشهر من المعاش الذي كان الموظف يتقاضاه، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام من تقديم طلب الحصول على التعويض.

• صرف تعويض للأرامل أو الأرملة، أو لأولاد المتقاعد المبكر، وفي حالة عدم وجود أبناء يُثبتون تحملهم لتكاليف الجنازة، يتم صرف التعويض للشخص الذي يُثبت تكفله بتلك النفقات.

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد