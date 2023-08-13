أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس بعد الزيادة الاخيرة في السوق المحلي

يوجد استقرار اليوم في اسعار الذهب ببداية التعاملات فقد شهدت ارتفاعا خلالا الفترة السابقة مما اجى لزيادة التساؤل من قبل الكثير للتعرف على سبب زيادة فقد زا عيار 21 مبلغ 100 جنيها وقد سجل 2380 جنيها، ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس.

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس

يتم البحث من قبل المختمين بالذهب عن اسعار الذهب بشكل يومي فقد سجل خلال التعاملات اليوم كالاتي.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الاكثر انتشارًا لمبلغ 2380 جنيها.

الأونصة عالميا حيث سجلت الأونصة 1914 دولارا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2380 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2720 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2040 جنيها.

اما عن سعر الجنيه الذهب في مصر 19040 جنيها.

سجل سعر الأونصة عالميا 1914 دولارا.

كما ان الاسعار متقلبة ما بين هبوط وصعود للمعدن الأصفر بسبب قرار الحكومة بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والقيلم باعفاء واردات الذهب وانه من ضمن الاسباب ويوجد بعض من الاسباب الاخرى.

أسباب زيادة أسعار الذهب

زاد البحث من قبل الكثير عن سبب زيادة الذهاب فقد ردت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ان السبب هو بسبب زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهب بالاضفة إلى توضيح تراجع اسعسار الأسواق العالمية خلال تعاملات الأمس واليوم فجاء بعض من الخبراء في الأسواق الدولية على انه سيكون هناك زيادة كبيرة مرتقبة بالأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم بالأسواق الأمريكية مما ادى لزيادة إقبال البنوك المركزية من رفع احتياطيها من الذهب.