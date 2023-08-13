هي دي الاخبار ولا بلاش.. زيادة 25% لأصحاب معاشات تكافل وكرامة والتطبيق بدءا من هذا الموعد

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة، وبحسب ما قرره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 10 مايو الماضي فإنه سوف تزداد نسبة المعاشات بحوالي 15% في إبريل السابق، وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعي الأسر الفقيرة الاكثر احتياجا والتي يبلغ عددها نحو 22 مليون مواطن خاصة محدودي الدخل وكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما وأصحاب الهمم وذوي الإعاقة، ونقدم اليكم موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.

موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات تكافل وكرامة في شهر أغسطس بداية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس لمدة أسبوع، من خلال فروع بنك ناصر وماكينات الصراف الآلي ومنافذ البريد أو الذهاب إلى الجهات الحكومية لصرف قيمة الدعم النقدي، أما حول حقيقة الزيادة فقد أكدت الدكتورة نفين القباج بأنها لم تصدر أي قرارت حول رفع المعاشات منذ شهر إبريل الماضي ووجهت بتنفيذ وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين حتى يتم صرف المعاش لمن يستحقونه.

أما عن الشروط المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة وهي:

عدم ملكية أي عقارات أو محلات تجارية أو نصف فدان زراعي أو أكثر أو 3 رءوس ماشية بغرض التجارة.

ألا يكون مسجلا في مساعدات أو معاشات أخرى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

أن يكون من الفئات التي حددتها الوزارة والتي تم ذكرها مسبقا.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يتساءل المواطنون عن موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة وكيفية الاستعلام عن المعاش الكترونيا من خلال الخطوات التالية: