الحد الادنى للقبول بالجامعات العراقية 2024 معدلات القبول المركز في العراق للجامعات

يهتم الكثير بالتعرف على معدلات القبول في الجامعات العراقية حيث انهم يهتمون بالتعرف على معدل القبول الذي يمكنة في الالتحاق بالجامعة او الكلية فقد تم فتح باب التسجيل في الجامعات العراقية خلال الساعات القليلة القادمة ومن خلال مقالنا سنتعرف على الحد الادنى للقبول بالجامعات العراقية 2024.

الحد الادنى للقبول بالجامعات العراقية 2024

تم الاعلان من قبل وزارة التعليم عن الحد الادني للقبول في الجامعات العراقية وذلك بشكل الكتروني وتختلف المعدلات من جامعة لاخرى وايضًا على اساس المحافظات فقد تم الاعلان من الوزارة بغرض التسهيل في التعرف على المعدلات ولتوفير الوقت والجهد ان يتم التعرف عليها بشمكل الكتروني فقد صدرت نتائج الصف السادس بالعراق واعلن عن ارتفاع نسب النجاح والتي ترتفع عن الاعوام السابقة.

معدلات القبول في العراق 2023/2024

معدل القبول بكلية الطب جامعة بغداد 100.92%.

حيث جاء معدل القبول بكلية طب الأسنان بغداد 99.5%.

اما عن معدل القبول بكلية الصيدلة جامعة البغدادي 98.67%.

معدل القبول في كلية الهندسة والحاسب قسم العلوم 95.33%.

القبول في كلية الهندسة وعلوم الحاسب في جامعة بغداد 95.33%.

كلية الهندسة قسم الكيماوية 85%.

وكلية الهندسة قسم الميكانيك 83%.

معدل القبول في كلية الحقوق 92%.

كلية اللغات والترجمة 73%.

القبول في كلية العلوم السياسية 83%.

كلية الادارة والاقتصاد 71%. ك

لية ابن راشد للعلوم الانسانية 83%.

معدلات القبول المركزي العراق 2023/2024 الحدود الدنيا

يهتم الكثير بالتعرف على معدلات القبول المركزي وذلك لكي يتم التعرف على الكلية التي سيتم الالتحاق بها وذلك بعد ان تم الانتهاء من اعلان نتائج السادس وتختلف باختلاف نسبة النجاح.