“معقول زادت للدرجة دي؟؟!!”.. اسعار الكتب الخارجية 2024 لكل الصفوف “الاضواء، المعاصر” لا يصدقها عقل!!

اسعار الكتب الخارجية 2024، مع بدء الدروس الخصوصية يتزايد البحث عن اسعار الكتب الخارجية 2024 لكل الصفوف “الاضواء، المعاصر”، بعدما زادت اسعار الكتب الخارجية بشكل مبالغ فيه الأمر الذي تسبب في اثارة الغضب لدى أولياء لأمور محدودي الدخل، كما بادر عدد من النشطاء على الفيس بوك، بنشر الكتب الخارجية بصيغة pdf على صفحات التواصل الاجتماعي تسهيلا على الطالب وذاويهم، واليكم قائمة اسعار الكتب الخارجية 2023/2024 خلال السطور القادمة.

اسعار الكتب الخارجية 2024

ونقدم لكم اسعار الكتب الخارجية 2024 “الاضواء، المعاصر” لكافة الصفوف والمراحل التعليمية بداية من الصف الاول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي الذي بدء طلابه الدروس مؤخرا، حيث يتضمن ذلك الصف

7 مواد أساسية، وهي اللغة العربية، وأيضا اللغة الأجنبية الأولى، وكذلك اللغة الأجنبية الثانية، بالإضافة إلى التاريخ، والجغرافيا، مع مادة الفلسفة، وأيضا مادة علم النفس، وإليكم أسعار كتاب كل مادة:

الأضواء لغة عربية “فرع النحو” بسعر 190 جنيها.

الأضواء لغة عربية “جميع الفروع ماعدا النحو” بسعر 290 جنيها.

كتاب الأضواء تاريخ بسعر 145 جنيها.

أما كتاب الجغرافيا الأضواء بسعر 135 جنيها.

وكتاب اللغة الأنجليزية الأضواء 230 جنيها.

كتاب المعاصر لغة إنجليزية بنحو 225 جنيها.

اسعار كتاب المعاصر 2024

أما عن أسعار كتاب المعاصر للصف الثالث الثانوي العام، فقد جائت كما يلي:

رياضيات للصف الثالث الثانوي بنحو 445 جنيها.

كتاب المعاصر لغة إنجليزية بنحو 225 جنيها.

اسعار كتاب الاضواء 2024

واليكم اسعار كتب الاضواء 2023 للمرحلة الإبتدائية، وأيضا للمرحلة الإعدادية:

كتب الصف الأول الابتدائي

كتاب اللغة العربية 145 جنيها.

كتاب الرياضيات 100 جنيها.

كتاب الإنجليزي 120 جنيها.

كتب الصف الثاني الابتدائي

كتاب اللغة العربية 120 جنيها.

كتاب الرياضيات 110 جنيها.

كتاب الإنجليزي 120 جنيها.

كتب الصف الثالث الابتدائي

كتاب اللغة العربية 125 جنيها.

كتاب الرياضيات 115 جنيها.

كتاب الإنجليزي 70 جنيها.

كتب الصف الرابع الابتدائي

كتاب اللغة العربية 140 جنيها.

مادة الإنجليزي 150 جنيها.

مادة الدراسات الاجتماعية 130 جنيها.

مادة العلوم بسعر 130 جنيها.

مادة الرياضيات 130 جنيها.

كتب الصف الخامس الابتدائي

كتاب اللغة العربية 140 جنيها.

مادة الإنجليزي 150 جنيها.

مادة الدراسات الاجتماعية 130 جنيها.

مادة العلوم بسعر 130 جنيها.

مادة الرياضيات 130 جنيها.

كتب الصف الأول الإعدادي

اللغة العربية 150 جنيها.

العلوم 115 جنيها.

الدراسات الاجتماعية 115 جنيها.

الرياضيات 115 جنيها.

الإنجليزي 150 جنيها.

كتب الصف الثاني الإعدادي

اللغة العربية 150 جنيها.

العلوم 120 جنيها.

الدراسات الاجتماعية 120 جنيها.

الرياضيات 120 جنيها.

الإنجليزي 150 جنيها.

كتب الصف الثالث الإعدادي