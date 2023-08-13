موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الاولي والثانية علي منصة شاهد vip وطرق الاشتراك مجاناً

هناك عدد كبير من الراغبين بالتعرف على مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي في دور قاتل الجيزة الحقيقي وانه يجسد بعض من الاحداث التي حدثت بالفعل ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الاولي والثانية.

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الاولي والثانية

سيعرض المسلسل على منصة شاهد بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري سيتم تقديم المسلسل في 8 حلقات مثيرة من خلال القيام بتجسيد بعض من الاحداث الحقيقية المثيرة من قبل الفنان أحمد فهمي الذي يجسد دور شخصية سفاح الجيزة الذي يقوم بدفن ضحاياه بطرق وحشية.

القنوات العارضة عرض مسلسل سفاح الجيزة

لم يتم الاعلان عن عرض المسلسل على اي قناة بل انه سيعرض بشكل حصريا على منصة شاهد ويدور حول ما كان يقوم به سفاح الجيزة الذي أدين بالإعدام في عام 2021 واشتراك في ذلك العمل مجموعة من الفنانين وهم الفنان أحمد فهمي، الفنان باسم سمرة، الفنانة ركين سعد، والفنان صلاح عبد الله، بالإضافة إلى آخرين.

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مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الأولى 1

سيعرض المسلسل على منصة شاهد VIP في المواعيد المحدد بداية من يوم الجمعة 28 من الشهر الحالي ويقوم بالاشتراك فيه كل من أحمد فهمي والفنان باسم سمرة، والفنانة الأردنية ركين سعد، ويقوم بدور ضيف شرف الفنان محمد صلاح العزب و إنجي أبو السعود وعماد مطر بكتابة السيناريو والحوار تم إخراجها ببراعة من قبل هادي الباجوري وستراقب الجميع الحصول على جوائر لهذا العمل.