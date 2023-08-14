بطاقتك وقفت!!.. هذه هي طريقة الحصول على الخبز المدعم بدون بطاقة التموين

قد أعلنت وزارة التموين في وقت سابق عن إمكانية الحصول على الخبز المدعم بدون بطاقة التموين، وذلك لغير المقيدين على بطاقة التموين من خلال كارت العيش الجديد حيث يمكنهم من خلاله صرف الخبز من الفرن البلدي بسعر أقل من السياحي وأعلي قليلا من الخبز المدعم، يتم صرف الكارت من منافذ البريد ويتم شحنه بقيمة معينة ويستطيع المواطن صرف العيش من خلالها، ونستعرض معكم متابعي موقع البديل طريقة الحصول على الخبز بدون بطاقة.

طريقة الحصول على الخبز المدعم بدون بطاقة التموين

يمكن صرف الخبز المدعم من خلال كارت العيش الجديد ويتم خصم الرصيد من الكارت نظير عدد الارغفة التي يحصل عليها المواطن وذلك حتى انتهاء قيمة الرصيد داخل الكارت، وأكدت وزارة التموين بأن قيمة استخراج الكارت من مكاتب البريد مجانا ويستطيع صرف خبز مدعم من أي مخبز بسعر أعلى قليلا، وقال رئيس شعبة المخابز عبدالله غراب بأن الرغيف يكلف الحكومة نحو 90 قرشا ولن يتم تحديد السعر لغير حاملي البطاقة ومن المتوقع أن تكون كما يلي:

عند شحن الكارت بنحو 20 جنيها يمكن صرف 25 رغيف.

قيمة الشحن حوالي 50 جنيها يتيح 62 رغيفا.

شحن الكارت حوالي 100 جنيها يتيح 124 رغيف.

صرف الخبز المدعم بدون بطاقة التموين

أقرت وزارة التموين منح الأسر غير مقيدة على بطاقة التموين كارت جديد مثل الكهرباء يمكنهم صرف الخبز المدعم، حيث أن ثمن الخبز السياحي يزداد عن سعر الخبز المدعم بنحو 30% ويبلغ وزن الخبز المدعم نحو 90 جرام، وكانت الوزارة قد قررت ذلك منذ يناير الماضي وبالفعل يتواجد مواطنون يقومون بالحصول على الخبز المدعم بدون بطاقة التموين، وإلى الآن لم تعلن الوزارة قيمة الرغيف كان يتيح الكارت للمواطن صرف عدد الارغفة التي يحتاجها.