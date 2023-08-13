استعلام عن مخالفات المرور مجانًا 2023 عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة

استعلام عن المخالفات المرور مجاناً، توفر نيابة المرور التابعة لوزارة الداخلية المصرية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بشكل مجاني، ضمن إجراءات التحول الرقمي الجديدة التي تتبعها مصر وتطبيقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق رؤية مصر الجديدة 2030، حيث يمكن للفرد الاستفسار عن مخالفات المرور وتسديد قيمتها مجانًا من المنزل، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الإدارية المخصصة لإدارة المرور.

خطوات استعلام عن مخالفات المرور مجانًا

هذا وقد يستطيع المواطن الاستفسار عن مخالفات المرور مجانًا وبأمان تام، حيث يتم حفظ سرية بيانات مالك السيارة؛ وذلك عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف المحمول، بهدف عرض المخالفات، في حال قام السائق بارتكاب نفس المخالفة مرة أخرى، سيتم ضاعف قيمة المخالفة، وذلك خلال الستة أشهر القادمة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وفقًا لتوضيحات نيابة المرور.

يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة عن طريق فتح الرابط التالي من هنآ.

أختار بيانات المرور

بعدها، اختر البحث عن مخالفات المرور مجانًا باستخدام الرقم المرقم على لوحة المركبة.

يرجى كتابة رقم لوحة السيارة بترتيب أرقام ثم حروفها.

إضغط على العبارة “إجمالي المخالفات” وستظهر لك قيمة المخالفات التي تحتاج لدفعها الآن.

التظلم على مخالفات المرور 2023

إذا كنت ترغب في الاعتراض على مخالفة مرورية ، فعليك اتباع الخطوات التالية.

انتقل إلى صفحة الويب الخاصة بنيابة المرور.

بعد ذلك، قم بالنقر على خيار الاعتراض على مخالفة المرور، ثم حدد نوع الاعتراض سواء كان ذلك بسبب الرخصة أو القيادة.

الرجاء تدوين الرقم القومي في الحقل المخصص

ثم اضغط على أيقونة تفاصيل المخالفة.

سوف يتم عرض جميع الانتهاكات التي ارتكبها سائق السيارة.

برجاء الموافقة على شروط الخدمة ثم الضغط على زر “إرسال الطلب”.

تظهر على الشاشة إشعار الاعتراض، ويتم الاحتفاظ برقم خدمة الاعتراض على مخالفات المرور لاستخدامه في متابعة النتيجة.

سيتم إرسال نتيجة الاعتراض عن طريق رسالة على الرقم المسجل لهاتفك المحمول.

المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها

قد كشفت خدمة المرور عن 13 مخالفة لا يسمح بالتصالح عليها، مع الحاجة لدفع الغرامة على الفور.

تلاعب قائد المركبة باللوحة المعدلة وقام بتغيير رقم أو حرف فيها، تتراوح عقوبته المالية بين 1500 جنيه والحد الأدنى لها 300 جنيه، وبالإضافة إلى ذلك يتم تعليق السيارة لمدة 6 أشهر.

في حالة السير بشكل مخالف للاتجاه، ستفرض عقوبة مالية تصل إلى 3000 جنيه كحد أقصى، و 1000 جنيه كحد أدنى بالإضافة إلى عقوبة السجن.

انتهاك قانون السير دون الحصول على تصريح قانوني يترتب عليه غرامة تصل إلى 3000 جنيه كأقصى حد و 1000 جنيه كأدنى حد.

استخدام فرامل لا تعمل بشكل صحيح يتسبب في فرض غرامة تصل في هذا الوضع إلى حد أقصى 1500 جنيه وحد أدنى 300 جنيه.