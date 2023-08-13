استعلام عن مخالفات المرور مجانًا 2023 عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة
استعلام عن المخالفات المرور مجاناً
استعلام عن المخالفات المرور مجاناً، توفر نيابة المرور التابعة لوزارة الداخلية المصرية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بشكل مجاني، ضمن إجراءات التحول الرقمي الجديدة التي تتبعها مصر وتطبيقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق رؤية مصر الجديدة 2030، حيث يمكن للفرد الاستفسار عن مخالفات المرور وتسديد قيمتها مجانًا من المنزل، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الإدارية المخصصة لإدارة المرور.
خطوات استعلام عن مخالفات المرور مجانًا
هذا وقد يستطيع المواطن الاستفسار عن مخالفات المرور مجانًا وبأمان تام، حيث يتم حفظ سرية بيانات مالك السيارة؛ وذلك عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف المحمول، بهدف عرض المخالفات، في حال قام السائق بارتكاب نفس المخالفة مرة أخرى، سيتم ضاعف قيمة المخالفة، وذلك خلال الستة أشهر القادمة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وفقًا لتوضيحات نيابة المرور.
- يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة عن طريق فتح الرابط التالي من هنآ.
- أختار بيانات المرور
- بعدها، اختر البحث عن مخالفات المرور مجانًا باستخدام الرقم المرقم على لوحة المركبة.
- يرجى كتابة رقم لوحة السيارة بترتيب أرقام ثم حروفها.
- إضغط على العبارة “إجمالي المخالفات” وستظهر لك قيمة المخالفات التي تحتاج لدفعها الآن.
التظلم على مخالفات المرور 2023
إذا كنت ترغب في الاعتراض على مخالفة مرورية ، فعليك اتباع الخطوات التالية.
- انتقل إلى صفحة الويب الخاصة بنيابة المرور.
- بعد ذلك، قم بالنقر على خيار الاعتراض على مخالفة المرور، ثم حدد نوع الاعتراض سواء كان ذلك بسبب الرخصة أو القيادة.
- الرجاء تدوين الرقم القومي في الحقل المخصص
- ثم اضغط على أيقونة تفاصيل المخالفة.
- سوف يتم عرض جميع الانتهاكات التي ارتكبها سائق السيارة.
- برجاء الموافقة على شروط الخدمة ثم الضغط على زر “إرسال الطلب”.
- تظهر على الشاشة إشعار الاعتراض، ويتم الاحتفاظ برقم خدمة الاعتراض على مخالفات المرور لاستخدامه في متابعة النتيجة.
- سيتم إرسال نتيجة الاعتراض عن طريق رسالة على الرقم المسجل لهاتفك المحمول.
المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها
قد كشفت خدمة المرور عن 13 مخالفة لا يسمح بالتصالح عليها، مع الحاجة لدفع الغرامة على الفور.
- تلاعب قائد المركبة باللوحة المعدلة وقام بتغيير رقم أو حرف فيها، تتراوح عقوبته المالية بين 1500 جنيه والحد الأدنى لها 300 جنيه، وبالإضافة إلى ذلك يتم تعليق السيارة لمدة 6 أشهر.
- في حالة السير بشكل مخالف للاتجاه، ستفرض عقوبة مالية تصل إلى 3000 جنيه كحد أقصى، و 1000 جنيه كحد أدنى بالإضافة إلى عقوبة السجن.
- انتهاك قانون السير دون الحصول على تصريح قانوني يترتب عليه غرامة تصل إلى 3000 جنيه كأقصى حد و 1000 جنيه كأدنى حد.
- استخدام فرامل لا تعمل بشكل صحيح يتسبب في فرض غرامة تصل في هذا الوضع إلى حد أقصى 1500 جنيه وحد أدنى 300 جنيه.
- إذا قام سائق السيارة بتجاوز شرطي المرور ، ستكون الغرامة على الأقل 300 جنيه وعلى الأكثر 1500 جنيه.
- عند تثبيت اجهزة انذار تنتهك القانون ، ستكون الغرامة الدنيا لها 500 جنيه ، وتصل الى حد اقصى 1000 جنيه.
- الجملة المرادة: قيمة غرامة تركيب سرينة هوائية هي أقصاها 1000 جنيه وأدناها 500 جنيه.
- إذا لم يبلغ قائد المركبة عن حادث أدى إلى إصابات، فسيتم تغريمه مبلغا يصل إلى 1000 جنيه كحد أقصى، وكحد أدنى سيكون المبلغ 500 جنيه.
- إذا قمت بتركيب زجاج ملون يعطل الرؤية دون تركيبه بشكل قانوني على السيارة، فإن الغرامة قد تصل إلى 100 جنيه والحد الأدنى 20 جنيها.
- تُفرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على تجهيز الستائر في السيارة لتعترض الرؤية، ويكون الحد الأدنى للغرامة 20 جنيها.
- عند عدم وجود طفاية حريق في السيارة، يمكن فرض غرامة تصل إلى 300 جنيه كحد أقصى و 100 جنيه كحد أدنى.
- عند سيرك على طريق باستخدام زجاج محطم، فإن العقوبة تصل إلى حد أقصى 100 جنيه وحد أدنى 20 جنيها.
- يتم تغريم قيادة بدون استخدام حزام الأمان بمبلغ يصل إلى 300 جنيه كحد أقصى و100 جنيه كحد أدنى.