شروط شهاده إتمام البناء في السعودية 1445 وطريقة التقديم

شروط شهاده إتمام البناء في السعودية 1445، حيث وضعت المملكة العربية السعودية متطلبات خاصة للحصول على شهادة انتهاء البناء، وهذه الشهادة تكون متاحة بعد الانتهاء من إنشاء المبنى، تؤكد الشهادة صحة البناء وتكون مصدرها الجهات الرسمية وتكون خالية من أي عيوب أو أضرار، لا يمكن الاستفادة من الخدمات المتاحة بدونها، ويمكن الحصول على الشهادة من خلال الموقع الإلكتروني أو زيارة بلدية المنطقة.

صدرت وثيقة الانتهاء من البناء في المملكة العربية السعودية

حيث تتعلق هذه الشهادة بإصدارها من بلديات المنطقة الفرعية بعد الانتهاء من بناء العقار، حيث تشهد الجهات الرسمية على صحة العقار والامتثال لجميع الشروط المحددة، ولا يتم إصدار الشهادة في حالة وجود أي عيوب في العقار. يتطلب الحصول على الشهادة إجراء عدة فحوصات ميدانية للعقار، وتُعُدُّ الشهادة إنهاء البناء ذات أهمية كبيرة؛ حيث لا يمكن توصيل الكهرباء أو المياه دون الحصول على شهادة إنهاء البناء، وفي حالة بيع العقار لمالك آخر، يتطلب ذلك الحصول على شهادة إنهاء البناء.

شروط الحصول على شهادة إتمام البناء

حيث قامت المملكة العربية السعودية بتحديد العديد من الشروط التي يجب توفرها في أي عقار للحصول على شهادة إتمام البناء، وتشمل هذه الشروط صورة لشهادة ملكية العقار وصورة من هوية المالك، بالإضافة إلى وجود رخصة بناء العقار، ويجب أن يتم التخلص من أي مخالفات موجودة في العقار ودفع أي رسوم مترتبة على ذلك، كما يجب أن يتم بناء العقار وفقًا للمخطط المعماري المعتمد له، ويجب تقديم جميع الوثائق المطلوبة للحصول على الشهادة، وسداد جميع الرسوم المستحقة، بالإضافة إلى صورة تؤكد إتمام العزل الحراري من شركة الكهرباء.

كيفية التقدم للحصول على شهادة الانتهاء من البناء

حيث قدمت المملكة العربية السعودية موقعًا إلكترونيًا لتسهيل عملية التسجيل والحصول على شهادة الانتهاء من البناء عبر القيام بالخطوات التالية: