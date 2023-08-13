بعد ارتفاع وصل 400 جنية..سعر الذهب الآن في مصر يعاود للانخفاض مجدداً اليوم 14 أغسطس 2023

سعر الذهب الآن في مصر تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم ومنذ اقل من٤٨ ساعه على ارتفاع كبير تجاوز حد الثلاثمائة جنيه، في اقل من اربع إيام ويرجع ذلك إلى وجود احتماليه تعويم في الأيام المقبلة وبالتالي يرتفع معاها أسعار الذهب بعد ركود دام لأكثر من شهرين، ولكن في انتظار شهر سبتمبر المقبل كر يتم التأكد رسميا من تعويم جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

سعر الذهب الآن في مصر

استقر سعر الذهب في الشهرين الماضية على مبلغ 2150 جنيه بعيار 21 الأكثر طلبا وشيوعا في سوق الذهب المصري، ولكن في الساعات الماضية ارتفاع سعر الذهب مجددا بشكل كبير ومتوقع أن يظل في الارتفاع متى نهاية الشهر الجاري وبداية شهر سبتمبر المقبل وفى حالة عدم تطبيق تعويم جديد سوف يعود سعر الذهب إلى الانخفاض مجددا.

سعر الذهب في مصر

نستعرض إليك حاليا جميع أسعار الذهب لجميع الأعيرة المتاحة في الأسواق المصرية بتاريخ اليوم الأثنين الموافق 14 أغسطس 2023، والتي بدات في التراجع في الساعات الأخيرة بعد ارتفاع إلي ما يقرب من 400 جنية في خلال اقل من 12 ساعة، ومتوقع أن يعود إلي الهبوط مجددا حتى نهاية الأسبوع الجاري وفقا لما نرصده من قبل خبراء الاقتصاد والمتخصصين في الشأن المصري، واليك سعر جرام الذهب اليوم للعيارات التالية: