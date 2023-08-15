tawjihi.jo نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني بالأردن 2023 “تعلن في الرابعة مساء لطلاب الجيل 2005”

نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني بالأردن 2023 والتي تكون متاحة إلى جميع الطلاب فى الساعات المقبلة على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية والتي قد أنهت اغلب عمليات التصحيح والمراجعة لأغلب المواد الدراسية ومتبقي فقط بعض المواد ويتم الانتهاء منها الآن على أن تكون النتائج متوفرة في والساعات المقبلة برقم الجلوس للطلاب على موقع توجيهى جو التابع إلي موقع الوزارة.

نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني بالأردن 2023

اشتكى طلاب التوجيهي بالأردن من صعوبة بعض المواد وبالأخص مادة اللغة الإنجليزية ومواد العلمية في أغلب التخصصات وطالبوا الوزارة بمراعاة التصحيح لتلك المواد،وبالفعل تفاعلت الوازرة مع شكاوى الطلاب في تلك النقاط، وحاليا تعمل الوزارة على إنهاء عمليات التصحيح والمراجعة لكافة المواد على أن تكون النتيجة متاح في الساعات المقبلة على موقع وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية ومتوقع ان تعلن غدا 16 أغسطس في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الأردن وعلى أن يقام المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية وذلك لما تم إعلانه رسميا على موقع الوزارة في الساعات الماضية.

رابط استعلام عن نتائج التوجيهي بالأردن

تقدم وزارة التربية والتعليم بالأردن إلى طلابها خدمة الاستعلام إلكتروني عن نتائج التوجيهي حسب الرقم الوطني بالأردن 2023 عبر موقعها من خلالة ادخله بياناتهم الدراسية بشكل صحيح وهى: