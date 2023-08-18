كشوفات pdf:رابط نتائج الاعتراضات لنتائج السادس الإعدادي 2023 لجميع المحافظات العراقية

رابط نتائج الاعتراضات لنتائج السادس الإعدادي 2023 بالعراق والتي بدأ فتح باب تقدم الاعتراضات إلى الطلاب الراغبين في إعادة تصحيح أوراقهم في بعض المواد التي يشكون فى أنه تم حدوث أخطاء في التصحيح ويتم قبول اعترضتهم من قبل بعض المراجعين لأوراق الطلاب وفى حالة وجود درجات إليهم يتم إضافتها إلى المحموع قبل بدأ فتح باب القبول المركزي بالجامعات العراقية.

رابط نتائج الاعتراضات لنتائج السادس الإعدادي 2023

أعلنت ف بالساعات الماضية نتائج السادس الإعدادي بالعراق في كافة المحافظات ولجميع الفروع ويتم حاليا غلق باب تسجيل الاعتراضات للنتيجة السادس الإعدادي بالعراق للفروعه العلمي والأدبي والمهني ويتم أولا تقديم الطالب على موقع وزارة التربية العراقية ومن ثم يحدد المواد والتي يرغب في مراجعتها وإعادة تصحيحها مرة اخرى وحاليا يتم مراجعة الاعتراضات على أن تعلن خلال الساعات المقبلة على موقع نتائجنا.

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات لنتائج السادس الإعدادي

توفر وزارة التربية العراقية عبر صفحتها الرسمية على محركات الانترنت عدة خدمات تعليمية متنوعه منها خدمة الاستعلام عن النتائج الخاصه بجميع المراحل بالإضافة إلى أنها تتيح إلى الطلاب رابط نتائج الاعتراضات لنتائج السادس الإعدادي، والتي غلق باب التسجيل به ف الساعات الماضية فور إعلان النتيجة يوم الجميع الماضية وإليك خطوات الاستعلام عن نتائج الاعتراضات عبر نتائجنا:

ادخل على لينك موقع نتائجنا من هنا

حدد من القائمة المحافظة التابع لها .

انقر على كلمة التنزيل التي بجوارها .

انتظر حتى يتم تميل كشوفات الخاص بنتائج اعتراضات السادس الاعدادى.

أبدا باستخراج اسمك بشكل صحيح.

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والعراقية عن موعد إعلان نتائج الاعتراضات الخاص بالصف السادس الاعدادى 2023 للدور الأول 2023، وأعلنت انه ما زالت حتى الآن تتم عملت مراجعة الاعتراضات الطلاب على نتائجهم والتي تعلن كل محافظة على حدى فور إنهاء جميع المحافظات العراقية في الساعات المقبلة على موقع وزارة التربية العراقية .