“جيل 2005” نتائج التوجيهي التكميلي 2023 خلال ساعات من الآن على رابط tawjihi.jo .. إليك الخطوات

نتائج التوجيهي التكميلي 2023 وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن موعد إفصاح عن نتائج الخاص بالدورة الأول لهذا العام ويتم طرح الرابط إلى الطلاب إلكترونيا برقم الجلوس خلال الساعات القادمة بشكل رسمي، واليك اخر تفاصيل المتعلقة موعد إعلان نتائج التوجيهي بالأردن والروابط استخراج نتائج إلكترونيا.

نتائج التوجيهي التكميلي 2023

أنهى طلاب الثانوية العامة بالأردن امتحانات نهاية العام اليهم في مرحلة التكميلية وتعمل الوزارة على إنهاء عمليات التصحيح والمراجعة لكن توفر النتيجة إلكترونيا إلى الطلاب بدلا من الاستعلام عنها في المدارس، ولكن على الطلاب استخراج الشهادة ورقيا من المدارس لكى يمكنهم التقديم بها ف بالمرحلة الجامعية، والتي سوف يتم إعلان نسب القبول بها لهذا العام فور إعلان النتائج في عصر الغد الأربعاء 16 أغسطس.

رابط نتائج التوجيهي بالأردن

تتوفر النتائج التوجيهي عبر لينك توجيهي جو الموقع الخاص بالوزارة التربية والتعليم الأردنية، ويتم الاستعلام من خلاله برقم الجلوس والاسم عقب اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الأردنية خلاله الأسبوع الجاري وقد حددت الوزارة موعد اخير لإعلان النتائج وهو يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الأردن ويتم عقد مؤتمر إعلان النتيجة برئاسة وزير التربية والتعليم الاردنى في تمام الساعة السادسة بتوقيت الأردن، وإليك خطوات استخراج نتائج التكميلي بالأردن حسب الاسم: