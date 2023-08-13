نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني موقع nategafany.emis.gov.eg نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2023

يهتم الكثير بالبحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثانى فقد تم الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالدور الثاني في يوم 8 أغسطس 2023 ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم إلي أن اختبارات الدبلومات الفنية الدور الثاني انتهت يوم الثامن من نفس الشهر الجاري ووصل عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 نحو 58118 طالب كما انهم موزعين على 358 لجنة امتحانات لجميع الطلاب سواء صناعي أو زراعي أو تجاري أو فندقي وصرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على القيام بكافة اعمال التصحيح حتى الان.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر ان يتم الاعلان عن النتائج خلال نهاية شهر أغسطس الجاري وقد تم البدء في تصحيح أوراق الإجابة للامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات وسيتم القيام باعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، الاستعلام عن نتائج الدور الثاني ويتم من خال الاتي.