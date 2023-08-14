السن + الفئات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة السلع التموينية والخبز.. يابختك لو انت منهم

لقد اوضحت وزارة التموين الإجابة عن تساؤلات المواطنين عن السن المطلوب لإضافة المواليد، وأكدت الوزارة إتاحة خدمة إضافة المواليد الكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية ونبهت على مكاتب التموين استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تسجيل أبنائهم وذلك للفئات المحددة في جميع المحافظات وفقا للشروط والضوابط المطلوبة، ونقدم اليكم طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال سطور التقرير.

السن المطلوب لإضافة المواليد على بطاقة التموين

لقد حددت وزارة التموين عدة شروط من أجل استقبال طلبات المواطنين لإضافة المواليد والتي جاءت على النحو التالي:

السن المطلوب هو ألا يقل عن 4 أعوام.

الحد الأقصى لعدد الأفراد المقيدين على البطاقة الواحدة هو 4 أشخاص.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لقبول طلب إضافة المواليد.

التوجه إلى أقرب مكتب تموين وتقديم طلب بذلك.

كما وضعت الوزارة المستندات المطلوبة للتقديم عليها أثناء الذهاب إلى مكتب التموين وهي:

صورة بطاقة الرقم القومي لعائل الأسرة.

شهادات الميلاد وصور من بطاقة الرقم القومي لمن هم مقيدون على البطاقة.

صورة من شهادة الميلاد الابن الذي ترغب في إضافته على البطاقة.

إقرار بيانات صادر من مكتب التموين.

كارت معاش تكافل وكرامة/ كارت الخدمات المتكاملة/ كارت ميزة معاش التضامن الاجتماعي.

مستند اثبات شهادة الأب.

خطوات إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية

لقد حددت الوزارة الفئات المستفيدة من ذلك وهي (مستحقي معاش تكافل وكرامة، حاملي كارت الخدمات المتكاملة، مستحقي معاش التضامن الاجتماعي، أبناء الشهداء، أبناء الأسر البديلة)، ويتساءل المواطن عن السن المطلوب لإضافة المواليد وطريقة التقديم له الكترونيا ونوضحها خلال الخطوات التالية: