الموظفين طايرين من الفرحه.. عاجل .. مجلس الوزراء يوضح .. الإجازات الرسمية في شهر أغسطس 2023

الإجازات الرسمية في شهر أغسطس 2023، حيث يهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن الإجازات الرسمية المتاحة خاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرغبة في الذهاب إلى المنتجعات السياحية، سنتعرف الآن على توقيت الإجازات الأساسية في هذا الشهر والأيام المتبقية خلال العام، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

الإجازات الرسمية في شهر أغسطس 2023

هذا وقد جاء جدول العطلات الأسبوعية الأساسية في عام 2023 على النحو التالي

يوم 5 شهر أغسطس الذي يوافق السبت 2023.

يوم 11 شهر أغسطس الذي يوافق الجمعة 2023.

يوم 12 شهر أغسطس الذي يوافق السبت 2023.

الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023.

يوم 19 أغسطس الذي يوافق السبت 2023.

يوم 25 أغسطس الذي يوافق الجمعة 2023.

يوم 26 أغسطس الذي يوافق السبت 2023.

الإجازات الرسمية

في يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2023، والذي يصادف يوم الأربعاء، ستكون هناك عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يتم الاحتفال بعطلة عيد القوات المسلحة يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

من الممكن تبديل إجازة الخميس السادس من أكتوبر (القوات المسلحة) بيوم الأربعاء الخامس من أكتوبر، بهدف تأمين عطلة طويلة وممتعة. يجدر الإشارة إلى أن جميع العطلات الرسمية مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة وفقًا لقوانين العمل والخدمة المدنية.

صرف مرتبات أغسطس 2023

سوف يتم تنفيذ عملية صرف رواتب شهر أغسطس في يوم الخميس الموافق 24 من الشهر، وستستمر عمليات الصرف لمدة ثلاثة أيام، تم الإعلان عن جدول زمني لصرف مستحقات الموظفين المختلفة، حيث ستتم هذه العملية في اليوم السابع والتاسع والعاشر من شهر أغسطس عام 2023.

صرف مرتبات سبتمبر 2023

سيتم توزيع مرتبات شهر سبتمبر 2023 بدءًا من 21 سبتمبر، وهو يوم الخميس، وستستمر عملية التوزيع لمدة ثلاثة أيام. بالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف متأخرات المستحقات للموظفين في السابع والعاشر والحادي عشر من سبتمبر 2023.