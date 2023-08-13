“الاجابة عندنا”.. لو جبت 60% علمي علوم ادخل كلية ايه؟!!

كليات تقبل من 60% علمي علوم، يتزايد البحث الآن حول كليات تقبل من 60% علمي علوم خاصة في ظل اقتراب الاعلان عن انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 الذي سيبدأ إلكترونيا يوم الثلاثاء القادم ويستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يمكنك تسجيل رغباتك في الكليات المتاحة أمامك والمناسبة لمجموعك عبر موقع التنسيق الالكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.

كليات تقبل من 60% علمي علوم

والآن نقدم لكم قائمة كليات تقبل من 60% علمي علوم، حيث سيقوم السيد الوزير بعقد مؤتمر بالعاصمة الادارية للكشف عن الحدود الدنيا الخاصة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات غدا الاثنين، بعد أن يتمكن طلاب المرحلة الاولى من معرفة نتيجة التنسيق، واليكم كليات تقبل من 60% شعبة علمي علوم وفقا لمؤشرات تنسيق العام الماضي:

تربية دمنهور رياضة 251 دار العلوم انتساب موجه المنيا 251 آداب انتساب موجه الإسكندرية 250 اقتصاد منزلي بنات عين شمس 250 تربية نوعية القاهرة 250 آداب الفيوم 250 آداب وعلوم إنسانية السويس 250 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 250 دار العلوم انتساب موجه أسوان 249 آداب دمياط 249 آداب انتساب موجه القاهرة 249 آداب انتساب موجه الزقازيق 249 حقوق حلوان 248 تربية نوعية جنوب الوادي 248 آداب أسوان 248 آداب بنات عين شمس 248 تربية (طفولة) جنوب الوادي 247 تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 247 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 247 آداب العريش 247 حقوق المنوفية بشبين الكوم 247 إعلام بني سويف رياضة 247 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246 سياحة وفنادق الفيوم 246 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246 سياحة وفنادق مدينة السادات 246 إعلام جنوب الوادي رياضة 246 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 246 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246 سياحه وفنادق الاقصر 246 آداب بني سويف 246 سياحة وفنادق المنصورة 246 سياحة وفنادق مطروح 246 سياحة وفنادق المنيا 246 آداب المنيا 246 حقوق مدينة السادات 246 فني ري وصرف ومساحة أسيوط 246 آداب أسيوط 246 سياحة وفنادق بني سويف 246 اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 246 آداب الوادي الجديد 246 آداب جنوب الوادي 246 آداب سوهاج 246

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وبداية من الساعات الاولى من صباح يوم الثلاثاء يمكنك التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية الكترونيا، إذا كنت قد حصلت على الحدود الدنيا الخاصة بها، لتقوم بادخال 75 رغبة.