“الاجابة عندنا”.. لو جبت 60% علمي علوم ادخل كلية ايه؟!!
كليات تقبل من 60% علمي علوم
كليات تقبل من 60% علمي علوم، يتزايد البحث الآن حول كليات تقبل من 60% علمي علوم خاصة في ظل اقتراب الاعلان عن انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 الذي سيبدأ إلكترونيا يوم الثلاثاء القادم ويستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يمكنك تسجيل رغباتك في الكليات المتاحة أمامك والمناسبة لمجموعك عبر موقع التنسيق الالكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.
كليات تقبل من 60% علمي علوم
والآن نقدم لكم قائمة كليات تقبل من 60% علمي علوم، حيث سيقوم السيد الوزير بعقد مؤتمر بالعاصمة الادارية للكشف عن الحدود الدنيا الخاصة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات غدا الاثنين، بعد أن يتمكن طلاب المرحلة الاولى من معرفة نتيجة التنسيق، واليكم كليات تقبل من 60% شعبة علمي علوم وفقا لمؤشرات تنسيق العام الماضي:
- تربية دمنهور رياضة 251
- دار العلوم انتساب موجه المنيا 251
- آداب انتساب موجه الإسكندرية 250
- اقتصاد منزلي بنات عين شمس 250
- تربية نوعية القاهرة 250
- آداب الفيوم 250
- آداب وعلوم إنسانية السويس 250
- تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 250
- دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
- آداب دمياط 249
- آداب انتساب موجه القاهرة 249
- آداب انتساب موجه الزقازيق 249
- حقوق حلوان 248
- تربية نوعية جنوب الوادي 248
- آداب أسوان 248
- آداب بنات عين شمس 248
- تربية (طفولة) جنوب الوادي 247
- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 247
- تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 247
- آداب العريش 247
- حقوق المنوفية بشبين الكوم 247
- إعلام بني سويف رياضة 247
- سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246
- سياحة وفنادق الفيوم 246
- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246
- سياحة وفنادق مدينة السادات 246
- إعلام جنوب الوادي رياضة 246
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 246
- سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246
- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246
- سياحه وفنادق الاقصر 246
- آداب بني سويف 246
- سياحة وفنادق المنصورة 246
- سياحة وفنادق مطروح 246
- سياحة وفنادق المنيا 246
- آداب المنيا 246
- حقوق مدينة السادات 246
- فني ري وصرف ومساحة أسيوط 246
- آداب أسيوط 246
- سياحة وفنادق بني سويف 246
- اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 246
- آداب الوادي الجديد 246
- آداب جنوب الوادي 246
- آداب سوهاج 246
تنسيق المرحلة الثانية 2023
وبداية من الساعات الاولى من صباح يوم الثلاثاء يمكنك التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية الكترونيا، إذا كنت قد حصلت على الحدود الدنيا الخاصة بها، لتقوم بادخال 75 رغبة.