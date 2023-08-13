أخبار التعليم

“الاجابة عندنا”.. لو جبت 60% علمي علوم ادخل كلية ايه؟!!

كليات تقبل من 60% علمي علوم

Dina elmaghrabyمنذ 55 دقيقة
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كليات تقبل من 60% علمي علوم
كليات تقبل من 60% علمي علوم

كليات تقبل من 60% علمي علوم، يتزايد البحث الآن حول كليات تقبل من 60% علمي علوم خاصة في ظل اقتراب الاعلان عن انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 الذي سيبدأ إلكترونيا يوم الثلاثاء القادم ويستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يمكنك تسجيل رغباتك في الكليات المتاحة أمامك والمناسبة لمجموعك عبر موقع التنسيق الالكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.

كليات تقبل من 60% علمي علوم

والآن نقدم لكم قائمة كليات تقبل من 60% علمي علوم، حيث سيقوم السيد الوزير بعقد مؤتمر بالعاصمة الادارية للكشف عن  الحدود الدنيا الخاصة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات غدا الاثنين، بعد أن يتمكن طلاب المرحلة الاولى من معرفة نتيجة التنسيق، واليكم كليات تقبل من 60% شعبة علمي علوم وفقا لمؤشرات تنسيق العام الماضي:

  1. تربية دمنهور رياضة 251
  2. دار العلوم انتساب موجه المنيا 251
  3. آداب انتساب موجه الإسكندرية 250
  4. اقتصاد منزلي بنات عين شمس 250
  5. تربية نوعية القاهرة 250
  6. آداب الفيوم 250
  7. آداب وعلوم إنسانية السويس 250
  8. تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 250
  9. دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
  10. آداب دمياط 249
  11. آداب انتساب موجه القاهرة 249
  12. آداب انتساب موجه الزقازيق 249
  13. حقوق حلوان 248
  14. تربية نوعية جنوب الوادي 248
  15. آداب أسوان 248
  16. آداب بنات عين شمس 248
  17. تربية (طفولة) جنوب الوادي 247
  18. تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 247
  19. تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 247
  20. آداب العريش 247
  21. حقوق المنوفية بشبين الكوم 247
  22. إعلام بني سويف رياضة 247
  23. سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246
  24. سياحة وفنادق الفيوم 246
  25. تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246
  26. سياحة وفنادق مدينة السادات 246
  27. إعلام جنوب الوادي رياضة 246
  28. إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 246
  29. سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246
  30. تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246
  31. سياحه وفنادق الاقصر 246
  32. آداب بني سويف 246
  33. سياحة وفنادق المنصورة 246
  34. سياحة وفنادق مطروح 246
  35. سياحة وفنادق المنيا 246
  36. آداب المنيا 246
  37. حقوق مدينة السادات 246
  38. فني ري وصرف ومساحة أسيوط 246
  39. آداب أسيوط 246
  40. سياحة وفنادق بني سويف 246
  41. اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 246
  42. آداب الوادي الجديد 246
  43. آداب جنوب الوادي 246
  44. آداب سوهاج 246

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وبداية من الساعات الاولى من صباح يوم الثلاثاء يمكنك التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية الكترونيا، إذا كنت قد حصلت على الحدود الدنيا الخاصة بها، لتقوم بادخال 75 رغبة.

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Dina elmaghrabyمنذ 55 دقيقة
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