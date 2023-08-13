تحميل تردد قناة القاهرة الإخبارية على النايل سات sd مجانًا وتابع آخر الاخبار المحلية والدولية

توجد رغبة مشتركة بين الكثير من المواطنين في تنظيم تردد قناة القاهرة الإخبارية على أجهزة استقبالهم، وذلك من أجل متابعة إحدى أهم القنوات الفضائية المصرية الحالية، حيث تركز هذه القناة على تغطية جميع جوانب الأخبار، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو رياضية، سواء على الصعيدين المحلي والدولي، ونتيجة لهذه التغطية الشاملة، اكتسبت شهرة واسعة واجتذبت نسبة كبيرة من المتابعين خلال فترة قصيرة.

قناة القاهرة الاخبارية 2023

بالرغم من جديد تأسيسها، تمكنت القناة من جذب جمهور كبير من المشاهدين خلال الفترة الأخيرة. تم افتتاحها بشكل رسمي في أكتوبر 2022، ورغم ذلك تمكنت من إثبات وجودها بشكل ملحوظ، تعد هذه القناة خطوة هامة في تقديم وتناول القضايا العالمية، تردد قناة القاهرة الإخبارية إذ تقدم محتوى إخباري متنوع وقوي يغطي أحداثًا من مصر والعالم العربي والعالم أجمع. بالنظر إلى هذا التنوع والشمولية في التغطية، لا تزال تعد واحدة من أبرز القنوات الإخبارية في المشهد الإعلامي العربي خلال الوقت الحالي.

تردد قناة القاهرة الإخبارية على النايل سات

تمتلك القناة خطة بث متميزة عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث يمكن متابعتها ع تردد قناة القاهرة الإخبارية التالي:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11747.

– الاستقطاب: عمودي.

– تصحيح الخطأ: 3/4.

– معدل الترميز: 27500.

هذه التركيبة المتميزة تتيح للمشاهدين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من البرامج والمحتوى الرائع المقدم من القناة على مدار الوقت.

قناة القاهرة الاخبارية جودة sd

يمكنكم ايضا ادخال التردد الاخر قناة القاهرة الجديدة الإخبارية SD