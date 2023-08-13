هنا.. الان رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023-2024 لينك موقع التنسيق الالكتروني Tansik.Egypt.gov.eg

نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات للعام الدراسي 2023/2024حيث من المتوقع ان يقوم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي في مصر، عن صدور نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات للعام الدراسي 2023/2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد كبير من قادة الوزارة ومسؤولين آخرين، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أيضًا أن باب التسجيل في المرحلة الثانية سيتاح بعد 48 ساعة فقط من صدور النتائج، يمكن لجميع المواطنين الحصول على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق أو من خلال موقع اليوم السابع.

موقع التنسيق الالكتروني 2023/2024

من المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم العالي عن فعاليات مؤتمر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية،و سيتم الإعلان أيضًا عن موعد تسجيل رغبات الطلاب وتاريخ التسجيل للحد من الاغتراب وغيرها من الإجراءات،و تم إغلاق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى في العاشر من أغسطس الحالي في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،و سيتم ترشيح الكليات لجميع الطلاب وفقًا لأحدث تعديل في الرغبات من خلال الموقع الإلكتروني المتاح على الإنترنت.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023-2024

يمكن لطلاب وطالبات المرحلة الأولى الحصول على نتائج تنسيقهم عن طريق اتباع الخطوات التالية: