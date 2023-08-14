45 يوم اجازة.. عدد اجازات الموظفين بأجر في قانون العمل المصري + اجازة سنوية بأجر كامل لهؤلاء “اعرف حقوقك كلها”

لقد نظم القانون اجازات الموظفين بأجر في قانون العمل وخاصة القطاع الخاص، وذلك لتحقيق التوازن بين أصحاب الشركات والمشاريع والموظفين لتنظيم بيئة العمل ومعرفة دور كل منهم بالحقوق والواجبات، ويأتي ذلك بصورة خاصة عند ما يتعلق بالإجازات التي يتم منحها للموظفين دون إخلال بأجر الوظيفة، ونقدم اليكم من خلال موقعنا البديل تفاصيل الإجازة مدفوعة الأجر للموظفين.

اجازات الموظفين بأجر في قانون العمل

لقد حدد قانون العمل ضوابط حصول موظفي القطاع الخاص على العطلات السنوية والتي تتمثل في الآتي:

مدة الإجازة براتب كامل لمدة 21 يوما لمن قضى سنة داخل الخدمة، وتزداد إلى نحو 30 يوما إذا كانت أكثر من عشرة أعوام.

إذا تخطى عمر الموظف نحو 50 عاما يمكنه الحصول على إجازة سنوية مدة 30 يوما ولا تدخل ذلك في العطلات الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية.

إذا قلت المدة عن سنة في الوظيفة يستحق عطلة نظير المدة التي قضاها ويشترط أن يكون أمضي أكثر من 6 أشهر لدى الشركة.

في حالة إذا كان الموظف في اعمال شاقة او صعبة تزداد مدة الاجازة السنوية إلى سبعة أيام ولا يجوز لصاحب العمل أن يمنعه عنها أو نزول الموظف عن العطلة.

مع بداية كل عام يجب على صاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة الرسمية حسب مصلحة المؤسسة ولا يجوز قطعها فقط إلا إذا اقتضت الضرورة، ويجب على العامل الالتزام بمدة العطلة التي حددها صاحب العمل.

عموما يجب حصول الموظف على إجازة مدتها 15 يوما تكون منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب الشركة بتسوية الإجازات والأجر المقابل للعامل كل 3 سنوات.

تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية

تختلف الإجازة المرضية بنسبة كبيرة عن اجازات الموظفين بأجر في قانون العمل سنويا وهذه الضوابط كما يلي: