عاجل.. إعلان نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 الدور الأول جميع المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن إعلان نتائج جميع اعتراضات الثالث المتوسط 2023 الدور الأول، في جميع المحافظات العراقية، حيث إن الاعتراض جاء بعد سداد قيمة الرسوم المقررة لكل مادة تم التظلم عليها، مع العلم أن الوزارة حريصة على إعادة المراجعة لجميع المواد المتظلم منها الطالب، من أجل أن يتمكن من الحصول على جميع الدرجات المستحقة له، وفي إطار ذلك سنوضح لكم عبر السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالاستعلام عن نتائج الاعتراضات، حتى يتمكن من معرفتها الجميع.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

أتاحت وزارة التربية العراقية، إمكانية الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 الدور الأول وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-

في البداية تقوم بالذهاب إلى موقع نتائجنا، أو موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم اختيار المحافظة الذي ينتمي إليها الطالب.

تحديد المادة المتظلم منها.

تحديد المدينة والمحافظة.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب من اسم ورقم الجلوس.

ثم يتم على الضغط على أيقونة “عرض”.

لتتمكن في النهاية من معرفة النتيجة الخاصة بالمادة المتظلم عليها.

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

يذكر أن وزارة التربية العراقية، أعلنت مؤخرًا عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول في جميع المحافظات، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا، إضافة إلى أنه تم فتح باب تقديم الاعتراضات الخاصة بجميع المواد، حتى يتمكن كل طالب من تقديم اعتراض على المادة المتظلم عليها، وتم اليوم الأحد إعلان النتائج الخاصة بالتردد، حتى يتمكن الطالب من التعرف على الدرجات التي حصل عليها.